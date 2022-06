Hollywoodska zvijezda prolazi težak period: Odrastao je u kući užasa, otac neonacist stalno ga je zlostavljao

Teški dani za Kevina Spaceya. Zapravo, teške godine. Umjesto filmskih scenarija, sada čita brojne optužbe za seksualno uznemiravanje, koje datiraju još od 2017. godine. I ne prestaju. Prošli je tjedan britansko državno odvjetništvo odobrilo podizanje optužnice protiv slavnog glumca, koja ga tereti po četiri točke za seksualni napad na trojicu muškaraca i za navođenje jedne osobe na spolnu aktivnost bez pristanka.



Pritom, Spacey ne može biti formalno optužen ako se ne vrati u Ujedinjeno Kraljevstvo, a u slučaju da to odbije, na službeno izručenje moglo bi se čekati mjesecima. No na vijest o optužnici glumac je, posredstvom glasnogovornika, za Good Morning America izjavio da će se, “premda razočaran njihovom odlukom o nastavku procesa, dobrovoljno pojaviti u Ujedinjenom Kraljevstvu čim to bude moguće i braniti se od ovih optužbi” te kako cijeni to što je državna tužiteljica Rosemary Ainslie podsjetila javnost da Spacey ima pravo na pošteno suđenje.