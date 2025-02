Hip-hop i dalje živi, a najbolji dokaz toga je nova pjesma Kickassa s čak osam izvođača

Iako modernije žanrovske inačice hip-hopa, posebice trap i sve učestalije kombinacije rap izvedbe s house podlogom, u posljednje vrijeme preuzimaju glazbene top ljestvice, stari dobri hip-hop itekako živi u Hrvatskoj. Jedan od najboljih dokaza toga je novoobjavljena pjesma 'Kickass Cypher 2', pod producentskim vodstvom poznatog zagrebačkog producenta Kickassa, a na kojoj svoje rime izvodi osam kvalitetnih izvođača.

Još 2018. godine, Kickass je okupio deset repera na svoj instrumental te napravio 'Kickass Cypher 1', u vremena kada su cypheri tek postajali moderni na našim prostorima. Nakon čak sedam godina, došlo je vrijeme nastavak te priče drugim izdanjem Kickass Cyphera.

Za sve one koji nisu upućeni u hip-hop terminologiju, 'cypher' predstavlja koncept pjesme u kojoj se okuplja veći broj repera i jedan za drugim 'bacaju' rime.

Cilj objave ovog cyphera sa žestokim instrumentalom, isto tako žestokim rimama te jasnom porukom jest očuvanje hip-hop tradicije upravo povodom tog proširenja i modernizacije žanra. Ova ekipa smatra da se publika treba vratiti korijenima hip-hopa, da to nije nikakvo nametanje, ali smatraju da se u moru današnje glazbe treba istaknuti onaj iskonski pravi hip-hop kakav je nekada bio jedini u repu. Publike za takvo što itekako ima.

U samoj pjesmi se nalaze mnoga hip-hop imena, a možda i najpoznatije je Djerkoulica, viralni zagrebački mladi reper koji je ranije s Kickassom izbacio već sada kultnu pjesmu 'To ti je tak'. Tu je i iskusni Bigi91 koji je isto tako ranije izbacio pjesmu 'Za Dinamo Moj', zatim ime poput Majstora Alana koje je dobro poznato svima na underground sceni, posebice nakon odlično prihvaćenog albuma 'Back To The 90s'.

Snimatelj i montažer spota se isto tako uključio u samu pjesmu, a to je Mislav Petek 'Peta', član nekadašnje rap grupe 'Nas 5' i nekadašnji producent, a danas snimatelj koji je radio s najvećim imenima hrvatske hip-hop scene. Na Kickass Cypheru su još i Echo, Jay, Danox i Blueeye, sve redom kvalitetni izvođači koji zaslužuju imati veću pažnju.