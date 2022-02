Harry i Meghan nisu zadovoljni što se na Spotifyu šire dezinformacije, ali svoj milijunski ugovor neće prekinuti

Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle nakon što su 2020. godine napustili kraljevsku obitelj potpisali su unosan milijunski ugovor sa Spotifyem. U tom ugovoru su se obvezali proizvoditi sadržaj za ovaj streaming servis te je uskoro ovaj par pokrenuo svoj Archewell Audio podcast. Od potpisivanja ugovora, koji je navodno "težak" 25 milijuna dolara, par je snimio samo jednu emisiju ovog podcasta. Počela su se postavljati pitanja zašto je par prekinuo snimati i zbog čega je objavljen samo jedan podcast.

Razlog je bio taj što su Harry i Meghan malo zahladili odnos s Spotifyem zbog toga što su dopustili da se na njihovoj platformi objavljuju i brojne dezinformacije o pandemiji koronavirusa.

- Stotine milijuna ljudi svakodnevno je pogođeno ozbiljnom štetom zbog raznih dezinformacija. Prošlog travnja, počeli smo izražavati zabrinutost našim partnerima na Spotifyu zbog ozbiljnih posljedica koje ostavljaju dezinformacije o Covidu na njihovoj platformi. S tom zabrinutošću smo nastavili kako bi osigurali promjene na platformi te zajedno pomogli u rješavanju ove javnozdravstvene krize - pišu sada u priopćenju Meghan i Harry.

Sve je to reakcija na brojne antivakserske komentara u podcastu Joe Rogana koji ide preko Spotifya i zbog toga su glazbenici poput Neila Younga i Joni Mitchell zatražili da se njihova glazba ukloni sa Spotifya i bio je to njihov znak protesta Spotifyu koji odobrava takav sadržaj. Nagađalo se kako će Meghan i Harry zbog cijele situacije otkazati suradnju sa Spotifyem i tako izgubiti milijunski ugovor, ali prema pisanju britanski medija do toga neće doći.