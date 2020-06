Grdović otkrio zašto se našao na Kerumovoj listi: Danas ima previše pametnjakovića

Na drugom mjestu liste Hrvatske građanske stranke (HGS) u 10. izbornoj jedinici nalazi se i ime našeg popularnog pjevača Mladena Grdovića. O svom političkom angažmanu i razlozima zbog koji se našao na listi Željka Keruma, Grdović je poslao izjavu u kojoj kaže:

- Željka Keruma poznajem preko 30 godina i on je dobar čovjek. Može on biti osebujan, ponekad izgubiti živce, ali on voli Dalmaciju i Hrvatsku; želi nam svima napredak. Angažirao sam se jer me zamolio za pomoć, a ja nikad ne odbijam svoje prijatelje. To što sam na listi ne znači da se povlačim s estrade; naprotiv, ne mislim prestati pjevati dok sam god živ. Danas ima previše pametnjakovića i onih koji gledaju samo svoje interese, a domovina i gospodarski napredak nam ipak svima trebaju biti prioritet. To je sve što ću za sada reći na ovu temu.

Željko Kerum je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju rekao kako su oni prva stranka Dalmacije, a Mladen Grdović je simbol Dalmacije. - HGS je regionalna stranka i nakon što pobjedimo na predstojećim izborima, u ove dvije izborne jedinice, zasukati ćemo rukave kako bi još više poboljšali živote svih stanovnika, "najlipšeg dila svita" - rekao je Kerum.

