Grašo i Hana uhvaćeni u romantičnoj šetnji u susjednoj zemlji: 'Jesmo li dobro ispali?'

Glazbeni par Petar Grašo (45) i Hana Huljić (31) otputovali su na svoje prvo zajedničko putovanje nakon što je javnost doznala kako su zajedno. Kako piše Dnevni Avaz, viđeni su u romantičnoj šetnji Sarajevom, a fotograf ih je snimio dok su zagrljeni šetali Baščaršijom.

- Jesmo li dobro ispali? - pitao je reportera nasmijani Grašo.

Podsjetimo, za vezu Hane i Petra doznalo se početkom mjeseca, a oni se još uvijek nisu oglasili povodom toga. Petar je nedavno gostovao na Radio Dalmaciji, gdje je najavio koncert u Spaladium Areni, a tada je komentirao interes javnosti za njega i Hanu.

- Nosim se s time potpuno O. K., malo me zabavlja, tu i tamo se nasmijem jer napišu dosta stvari koje nemaju veze ni s čim, ali ja i dalje ne pričam ništa. Je istina je, sretan sam, sve je dobro, sa svim ljudima u životu sam u dobrim odnosima. A ljudi neka pišu, neka se zabavljaju, ja ću i dalje ostati, kao što i pisma kaže – uvik isti, neću pričati o svom životu, pustit ću da moja četiri zida ostanu jedino malo utočište di sam ja – ja - rekao je Petar.

Svoje mišljenje o svemu dao je i Tonči Huljić, koji je za Večernji list rekao:

-Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa.

