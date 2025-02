Glumica iz 'Zabranjene ljubavi' otkrila tajnu svog mladolikog izgleda: 'Moram priznati da ne uživam u tome'

Glumica Petra Kurtela (42) poznata je po svom mladolikom izgledu pa se mnogi pitaju pripisuje li se to njezinoj genetici ili je to kombinacija određenih tretmana i proizvoda. Glumica do sada o tome nije govorila, a sada je konačno otkrila što se krije iza njezine ljepote. Priznala je da ne troši previše vremena na šminkanje, ali i da ne uživa previše u tome.

- Rekla bih da je većinom genetika, ali mislim da preparati mogu uvelike pomoći. Voljela bih da sam mnoge stvari znala ranije, da se nisam 2000-tih pržila na suncu, godinama pila premalo vode i slično. Danas su informacije u vezi njege mnogo dostupnije i to je odlična vijest za mlade - kazala je glumica Net.hr. Podijelila je i savjet koji joj je dala mama.

- Jedino što mi je mama još davno govorila jest da nikad ne smijem ići spavati prije nego što sam skinula šminku - otkrila je glumica.

- Petnaestak minuta, ponekad duže. Nisam baš vješta, a moram priznati da niti ne uživam u tome. Čekam dan kad će izumiti onu spravicu iz ‘Petog elementa‘ pa da šminkanje svedem na jednu sekundu - dodala je.

Podsjetimo, glumica je nedavno odlučila s pratiteljima na Instagramu podijeliti jednu crticu iz svog ljubavnog života koju dosad nije u javnosti dijelila. Otkrila je kako je u Sarajevu prije 13 godina upoznala rumunjskog redatelja i scenarista u kojeg se zaljubila...

- Nisam vam ispričala priču o Andreiu... Upoznali smo se jednog sarajevskog jutra u busu koji nas je vozio u dom Bjelave, gdje smo te davne 2010. godine bili smješteni kao predstavnici svojih zemalja na talent kampusu, on kao rumunjski redatelj/scenarist, ja kao glumica. Među polaznicima se tada pokrenula rasprava o filmu koji smo sinoć gledali na festivalu. Svi su bili revoltirani, zgroženi, neki su komentirali kako su čak izašli s projekcije. Meni se film strašno svidio pa sam se okrenula s prvog sjedišta i snažno krenula u njegovu obranu. Pola busa protiv, ja za. Debata je kratko trajala kad je sa sjedala preko puta netko suzdržano i mirno progovorio: “I think it was awesome. I even bought a DVD from the director”. Pogledi su nam se sreli, usne razvukle u osmijeh, a ja sam znala da sam upoznala svojeg čovjeka - ispričala je na početku svoje objave Petra te je objavila nekoliko zajedničkih fotografija s Andreijem te je otkrila kako je izgledala njihova veza i kako su i nakon prekida ostali prijatelj.

- Naša kasnija dopisivanja bila su tren poezija, tren sitcom. S tobom je sve rolercoaster - jednom je rekao, a s njim je sve uvijek bilo izvor kreativnosti, mjesto autentičnosti, slobode i poleta. Zaljubili smo se, za dvije godine odljubili. Ali ja i dalje imam privilegiju viriti u sve njegove scenarije, davati sugestije, pregledavati snimke s castinga, s bilježnicom i olovkom u ruci gledati prve cutove montaže, sudjelovati na snimanju. I dalje zajedno putujemo Europom kad god možemo, na premijere njegovih filmova ili čisto iz gušta. Ovo nam je treći zajednički posjet Sarajevu. Tu gdje je počelo naše veliko prijateljstvo, Andrei sutra ima premijeru svojeg prvog dugometražnog filma! I ti je imaš - kaže mi, jer mi je nakon mjeseci mojih upita imam li glavnu ulogu, dao malu ulogu u kojoj nije bilo potrebno znanje rumunjskog jezika. Da skratim, ponosna sam do neba i presretna što su mi SFF, ovaj grad i Talent campus omogućili da upoznam svojeg zauvijek brainmatea. - napisala je Petra na Instagramu.

S dugogodišnjim dečkom Igorom Banovićem glumica ima sina Relju, a kada je sudjelovala u showu "Ples sa zvijezdama" njezin partner je ispričao kako je zaiskrilo među njima.

- Petra i ja počeli smo iznenadno, na prvi pogled nas je steplo - rekao je tada Igor pred kamerama "Plesa sa zvijezdama".

