Glavna zvijezda festivala je bluzer kojeg prate milijuni ljudi

Blues se vraća na obalu rijeke Cetine! Nakon što je prošle godine epidemija koronavirusa odgodila četvrto izdanje Thrill Blues Festivala, ove godine ponovno će se svirati u Gradskom parku u Trilju, tik uz obalu prekrasne Cetine.

Internacionalni sastav

– Pripreme za četvrti Thrill Blues Festival, koji će se održati 2. i 3. srpnja u Trilju, u velikom su zamahu, svi izvođači koji su trebali nastupati lani, kad se zbog epidemije festival nije održao, potvrdili su svoj dolazak – rekao nam je umjetnički direktor festivala Boris Hrepić Hrepa.

Prije dvije godine festival je pratilo 4000 ljudi, a ove godine sve će se održati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Headliner festivala cijenjeni je američki blues-glazbenik Big Daddy Wilson, čije pjesme na YouTubeu imaju milijunsku gledanost. Dosad je izdao osam albuma i nastupao na prestižnim festivalima po cijelom svijetu.– Big Daddy je iz Sjeverne Karoline otišao krajem sedamdesetih u Njemačku da bi služio vojni rok. Nakon završetka vojske ostao je ostao tamo živjeti i svirati ono što mu je u krvi, a to je blues. Raduje se dolasku u Trilj, u pratnji talijanskog banda The Goosebumps Brothers, s kojim surađuje posljednjih nekoliko godina. Iz Francuske dolazi Same Shooter Plays Again, izvrstan bend koji strasno izvodi pjesme Alberta i Freddyja Kinga. Iz Slovenije stižu atraktivni The Wacky Proffesorsi, a sve aktivniji 4 Hombres & Flowerty predstavljaju susjednu nam BiH – kazao nam je Hrepić, koji će ponovno nastupiti na triljskoj pozornici sa svojim bendom Sunnysiders te promovirati hvaljeni album “The Bridges”, koji je rado slušan na brojnim svjetskim radijskim postajama. Kao i svake godine, tu su i cetinski domaćini D’Bluz i Ozon.

– Specijalni gost festivala ove godine jedan je od najcjenjenijih svjetskih blues-novinara Grk Michael Limnios, koji će u sklopu multimedijalnog dijela festivala održati sat blues-priča i legendi. Taj već tradicionalni multimedijalni program, koji se održava prvi dan festivala, uključuje i Blues At School za najmlađe, promociju i kušanje čokoladne ploče “The Bridges”, promociju CD-a Pop-rock škole i naš čuveni Welcome Jam, na kojem će ponovno gosti festivala svirati u raznim kombinacijama – istaknuo je Hrepa.

Triljska gostoljubivost

Multinacionalnost, multimedijalnost, triljska gostoljubivost, bogata gastroponuda i ljepota kraja, uz izvrstan blues, već su postali zaštitni znak ovog mladog, ali u svijetu hvaljenog i nagrađivanog blues-događaja.

Podsjetimo, krajem 2019. ugledni francuski glazbeni portal Zicazic upravo je triljski festival proglasio najboljim blues-festivalom na svijetu.

“Od svog prvog izdanja, ovaj mali dalmatinski festival, koji se održava manje od sat vremena vožnje od Splita – glavne morske prijestolnice regije, uspio je steći ne samo ime nego i ugled, nudeći kvalitetan program i okupljajući međunarodne zvijezde i domaće grupe. Recept koji se nije mijenjao iz godine u godinu i koji je svojim organizatorima zaradio nagradu nakon samo tri izdanja, zahvaljujući vrhunskom dočeku i savršenoj organizaciji u svim pogledima”, pisalo je u obrazloženju nagrade. Spremnost organizatora da ovog ljeta održi festival potvrđuje i to da se prošle godine, iako je festival bio otkazan, blues ipak svirao u Gradskom parku, jer je uspješno, uz poštovanje svih mjera, održan jednodnevni Thrill International Blues Day. Taj koncert bio je jedan od rijetkih blues-koncerata održanih u cijelom svijetu. Blues je u Trilju našao dom i utočište.

