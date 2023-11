Gabi je sudjelovala u prvoj sezoni 'Života na vagi', ovo su njezine nove fotke koje pokazuju koliko je smršavjela

Voditeljica showa "Život na vagi" Marijana Batinić i dalje je u kontaktu s bivšim natjecateljima showa i redovito prati njihov napredak i njihove uspjehe rado dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Sada je objavila fotografiju koju joj je poslala Gabrijela Crnjac koja je sudjelovala u prvoj sezoni showa u koji je ušla s 183,7 kilograma i bila je najteža natjecateljica u toj sezoni.

- Poslala meni moja draga Gabi. Nekad je bila zarobljena u svom tijelu (183 kg). Danas ova mlada, vrijedna žena živi svoj san - napisala je Marijana uz fotografiju na kojoj je Gabi snimljena na finalno vaganju na kojem je vaga pokazala kako je u showu izgubila 54 kilograma, a sada vaga pokazuje da je izgubila ukupno 110 kilograma. Na sljedećem Instagram storyju Marijana je objavila fotografiju na kojoj Gabi sada nosi jaknu iz showa koju prije nije mogla ni zakopčati, a sada "pliva" u njoj. Uz treću fotografiju koju je objavila, na kojoj je zajedno s Gabi tijekom snimanja showa poručila joj je: Bravo curo!

Gabi je bila najbolji primjer kako upornost, redoviti treninzi i pravilna prehrana mogu dovesti do rezultata, a ovo ljeto je Gabi na društvenim mrežama podijelila svoja razmišljanja o putu koji je prošla kako bi došla do ovakvih rezultata. Naglasila je tada kako joj u razgovoru ljudi često govore kako razgovor nije bitan i tu je Gabi dodala kako je izgled bitan, ali ne zbog estetike nego radi zdravlja.

Foto: Instagram

- A ponajviše radi psihe. Svi koji me znaju, znaju da sam oduvijek komunikativna osoba i veseljak, bila sam takva s 225 kilograma, takva sam i sada. Svi me takvu znaju i svi me takvu vole. Malo tko zna što sam sve u životu propustila zbog kilograma. Odlazak u Gardaland na maturalcu u 4. razredu srednje škole. Dok cijeli razred trči kako bi išao na sve što mu se nudi. Gabrijela je išla na dvije vožnje jer je samo u sjedalo te dvije stvari mogla sjesti. Najobičniji odlazak u kafić mi je bio stres jer sam morala gledati u koju stolicu mogu sjesti. U kinu su dolazila u obzir samo ljubavna sjedala jer su spojena. - napisala je u svojoj objavi Gabi, a tada ju je prenio RTL.

Ispričala je i kakva su joj noćna mora bila i putovanja autobusom ili zrakoplovom zbog uskih sjedala i osobe pored nje kojoj je, kako je napisala, doslovno oduzimala prostor. Prisjetila se i kako joj je kupovina odjeće bila veliki stres te je često kupovala na muškom odjelu i lagala kako kupuje za tatu, brata ili prijatelja.

- Jednom prilikom sam s roditeljima i sestričnom sjela ispred jednog fast fooda na plastičnu visoku stolicu i stolica je doslovno pukla i završila sam na podu. Sve je to prošlo, naravno, sa smiješkom na licu. Ne znam jesam li zavaravala ljude ili samu sebe glumeći da sam sretna osoba i da me nije briga za izgled - napisala je Gabrijela.

