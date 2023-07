Franka Batelić pokazala kako Vedran i ona uživaju s djecom: 'Ljubav kroz slike'

Pjevačica Franka Batelić već neko vrijeme uživa na našoj obali, a nedavno je pokazala da sa suprugom Vedranom Ćorlukom i djecom uživa na otoku Korčuli. Franka je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija i videa na kojima se vidi kako se Vedran i sin Viktor zabavljaju na molu. Naš bivši nogometni reprezentativac u naručju drži sina te se pravi da ga namjerava baciti u more. Obojica su se dobro nasmijali i za kraj mahnuli Franki.

- Ljubav kroz slike ljeta 2023. Vrijeme, stani, da još barem na kratko osjetim ljepotu ovih trenutaka. Hvala molim mališanima što me ponovno uče gledati svijet kroz oči djeteta, tako je jednostavno, a najljepše. Mali trenuci sreće koji život čine. Uhvatila sam ih i čuvam ih zauvijek , napisala je Franka uz fotografije na kojima se mogu vidjeti sin Viktor, kći Greta, suprug Vedran, ali i mnoge prekrasne lokacije koje su posjetili.

Inače, Franka i Vedran u braku su od 2018. godine. Upoznali su se šest godina prije toga na ljetovanju na Zrću. Dežurni dušobrižnici tada su bili uvjereni kako je riječ tek o ljetnoj aferi koja će potrati nekoliko mjeseci ne sluteći ni u najluđim snovima da će se naš uspješan nogometaš jednog dana skrasiti uz lijepu pjevačicu.

Vezu s Frankom Ćorluka je započeo u vrijeme svog velikog nogometnog transfera iz londonskog Tottenhama u moskovski Lokomotiv. Englesku prijestolnicu zamijenio je ruskom, a prije odlaska na istok nekoliko tjedana proveo je na našoj obali družeći se s prijateljima, a ali i Frankom koja mu je već na prvi pogled zapela za oko. I u Frankinom životu u to vrijeme događale su se velike promjene. Tada 21-godišnja glazbenica u Hrvatsku je stigla nakon završetka školovanja na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu. Smiješila joj se inozemna karijera, no ona se ipak odlučila vratiti na naš teritorij i ovdje nastaviti graditi glazbenu karijeru ne sluteći da će već isto ljeto pronaći ljubav svog života.

Prva javna potvrda veze uslijedila je nakon pola godine i to tijekom jednog božićnog koncerta na kojem je Franka nastupala. Vedranova podrška nije izostala pa je mnogima tada već bilo jasno da se njihov odnos razvija u ozbiljnom smjeru. Nakon kratkog poznanstva pjevačica i nogometaš nastavili su održavati vezu na daljinu.

