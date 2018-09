Frane odabrao drugog duelista, farmeri iznenađeni!

Frane je svoju odluku, koga će odabrati za suparnika u dvoboju kako ističe, donio puno prije, a na obiteljskom sastanku obznanio je da će to biti Roberto.

„Osobno nemam ništa protiv čovjeka. Nekoga sam morao odabrati pa sam odabrao njega.“, objasnio je svoj odabir Frane. Roberto se pak nije iznenadio. „Očekivao sam da će me Frane odabrati za drugog duelista i spreman sam u potpunosti.“, prokomentirao je Roberto Franinu odluku te dodao: „Borit ću se što god bude i izabrati nešto najbolje za sebe. Smatram da će mene cijela farma podupirati, a to su dokazali i pri samom mom odlasku kada su me svi ispratili, a kada je Frane odlazio nitko ga nije ispratio.“

Kako to obično biva na obiteljskom sastanku, Drele je i ovoga puta porazgovarao s farmerima kako se tko osjeća, o prethodnim događajima ili onima koji će tek uslijediti. Na Drelino pitanje osjeća li se dobrodošlo među farmerima Frane je odgovorio: „Meni je to igra i to je to. Jel' oni mene prihvaćaju ili ne prihvaćaju, meni je to tako svejedno. Ja imam svoj stav i to je to.“.

Dok je Frane objašnjavao farmerima za stolom što u Slavoniji znači biti gazda, Lucija se hvatala za glavu i na Drelino pitanje kako bi se osjećala na Franinom mjestu dala odgovor: „Ja da od 16 šibica dobijem svih 16, ja bih se pokrila po glavi i rekla zemljo otvori se.“.

Uslijedila je prepirka između nepomirljivih farmera, no Drele je uspio smiriti tenzije.

Nakon što su duelisti otišli u svoje kučiće, mentor Joža posjetio je farmere kako bi izvidio radove na farmi. Prigovorio im je za put te kazao kako ga moraju popraviti da netko ne bi nastradao.