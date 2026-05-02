FOTO Vruće fotke! Najmlađa milijarderka pozirala bez grudnjaka, pokazala nevjerojanu liniju

Na senzualnim vizualima, vlasnica uspješnih brendova poput Khy, Kylie Cosmetics i Sprinter, pozira u raskopčanoj traper-jakni i vintage trapericama koje odražavaju estetiku njezina rodnog Los Angelesa.
"Rođena u LA-u <3 ova nova kolekcija za @khy mi je jako osobna. Inspirirana je, dizajnirana i gotovo sve je napravljeno ovdje u Los Angelesu. Jedva čekam ovo i sve što imamo ove godine i dalje! Od LA-a do gdje god se nalazili. xx ky", poručila je reality zvijezda.
Nova linija, koja donosi komade poput City Jacket i Beverly Denim hlača, stiže u prodaju 28. travnja, čime Jenner dodatno širi svoj poslovni portfelj izvan svijeta kozmetike, fokusirajući se na pristupačniju modu.
Osim modnim novitetima, Jenner je pažnju privukla i objavama s Coachelle, ove godine prozvane Bieberchella zbog nastupa Justina Biebera, dijeleći trenutke zabave s prijateljima i modne kombinacije koje će nesumnjivo postati novi trendovi.