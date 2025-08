FOTO Tončica Čeljuska u ljetnom izdanju koje oduzima dah! Javila se iz rodnog mjesta

Poznata novinarka i urednica Tončica Čeljuska ponovno je dokazala zašto slovi za jednu od najelegantnijih Hrvatica. Svojom posljednjom objavom na Instagramu iz rodne Baške Vode i Makarske, ne samo da je oduševila pratitelje besprijekornim ljetnim stilom, već je i dirnula srca mnogih emotivnom posvetom Dalmaciji i neprežaljenom glazbenom velikanu, Oliveru Dragojeviću. Tončica, koja se nakon 30 godina na HRT-u posvetila novoj karijeri kao life coach, očito punim plućima uživa u ljetu i povratku svojim korijenima. Za šetnju rivom u Makarskoj i Baškoj Vodi odabrala je dugačku haljinu-kaftan u bijeloj i plavoj boji.

"Blagoslovljena sam mjestom rođenja. Dalmacija nije samo geografski pojam – to je mit, melodija, ritam života. To je komadić svita u kojem i kamen diše s morem. A Oliver, kojeg se danas prisjećamo, on je to znao srcem. Nije on piva o Dalmaciji, on je bio Dalmacija. Kad pustiš 'Cesaricu' ili 'Pismo moja', znaš – to nije pjesma, to je zapis duše jednog naroda", napisala je, savršeno sažimajući ono što Oliver predstavlja generacijama. Svoju emotivnu poruku zaključila je njegovim citatom i pitanjem za pratitelje: "Jer, kako je Oliver znao reć – 'Vrimena su se prominila, ali more je uvik tu.' A tebi, koja je najdraža Oliverova pjesma?".- napisala je Tončica na Instagramu.

Očekivano, objava je pokrenula lavinu komentara. Pratitelji su je obasuli komplimentima za izgled, ali i zahvalama na dirljivim riječima. "Ne znam ima li koja Oliverova pjesma a da je ne volim..obožavam sve njegove pjesme", "Oliver je imao puno predivnih pjesama...meni najdraže su: Galeb i ja, Ispod sunca zlatnoga i Nocturno", samo su neki od komentara. Veliki intervju za Večernji list koji je Tončica Čeljuska dala u travnju prošle godine pročitajte OVDJE.