FOTO 'To je žena!': Žanamari pokazala guzu u minijaturnom bikiniju i zapalila internet
Pjevačica i influencerica Žanamari Perčić ponovno je dokazala zašto je jedna od najatraktivnijih Hrvatica. Iako je ljeto završilo, ne predaje se jeseni, već pratitelje redovito časti uspomenama na vruće dane.
Sada je podijelila fotografije s broda u minijaturnom bikiniju tirkizno zelene boje, pritom ističući besprijekornu figuru. Obožavatelji su je odmah zasuli komplimentima, poručujući da je prezgodna i da joj savršeno pristaje.
Podsjetimo, prije nekoliko dana Žanamari i njezina prijateljica, fitness trenerica Renata Lovrinčević Buljan snimile su video u bikinijima i zapalile internet. Očekivano, izazvale su lavinu oduševljenih komentara i komplimenata na račun svog izgleda, dokazujući da se trud uložen u vježbanje isplati.