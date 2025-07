FOTO Tko je misteriozni muškarac na fotografijama Elle Dvornik? Pogledajte koga je označila

Osmijeh od uha do uha, šetnje, ležanje na plaži... Sudeći prema posljednjim objavama, jedna od najpoznatijih domaćih influencerica Ella Dvornik, uživa u odmoru. No, to ne bi bila vijest, da Ella sama nije otkrila da ima društvo. Naime, na Instagramu je objavila niz fotografija, a na jednoj se nazire i muško društvo. No, lice muškarca se vidi samo djelomično. Ella ga je sakrila u buketu cvijeća, a uz fotografiju je stavila i oznaku. Međutim, ta oznaka, koja bi trebala otkriti identitet, vodi na službenu Instagram stranicu slavnog holivudskog glumca Johnnyja Deppa.

No možda nije ni bitno tko joj ovih dana pravi društvo, barem tako tvrde neki njezini pratitelji koji su joj ispod novih fotografija pisali: 'Tko god da je, odlično utječe na tebe', 'Lijepo te vidjeti nasmijanu i sretnu', 'Uživaj na najjače, zračiš pozitivom', 'Sreća ti dobro stoji'...

Već je i ranije Dvornik objavljivala da se druži s nepoznatim muškarcem i nije mu otkrivala identitet, pa je tako prije par mjeseci objavila i fotografiju na kojoj se vidi da poziraju u zagrljaju, no njemu se ne vidi lice. U komentarima su počeli ispitivati influencericu o kome se radi.

- Pa da se i zna, nije javna osoba pa mu ne odgovara eksponiranje i mislim da nije nikome od životne važnosti ta informacija. Uostalom nitko ne garantira da će ostati - odgovorila je na jedan komentar Ella.

Ella Dvornik o razvodu: 'Rastavi jako dugo treba da bude do kraja, ovo je legalno'

Inače, Ella je trenutno u postupku razvoda od Charlesa Pearcea s kojim ima dvije kćeri, a o svom iskustvu razvoda ej nedavno progovorila.

- Mislim da samo kod nas rastavu tretiraju kao kraj svijeta. Mogu vam iz svog iskustva reći da rastavi jako dugo treba da bude do kraja - započela je, pa ispričala što ju fascinira.

- Ovo je legalno, samo da znate. Fascinantno mi je da ti dođeš nekome i kažeš: 'Meni se više ovo ne sviđa, nije mi dobar odnos. Želim ići svojim putem, prekidamo'. I onda ta osoba kaže: 'Ne. Mene boli briga što ti mene ne voliš. Ja želim da mi ostanemo skupa i ako ti ne želiš, otežat ću ti- ispričala je, pa dodala i što smatra idealnim.

- U principu, bile bi puno brže da su besplatne, jer kad država ne bi imala koristi od toga to bi se sve rješavalo po brzom postupku. Onako, preko e-građana. Kao klikneš 'rastavi' i to je to - zaključila je Ella kroz smijeh.