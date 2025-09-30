FOTO Splitski glazbenik ponosno pozirao se šestim djetetom, sa suprugom je u sretnom braku 18 godina

Glazbenik, 46-godišnji Petar Dragojević na društvenoj mreži Instagram objavio je prvu fotografiju s nedavno rođenom kćerkicom Teresom.
Glazbenik, 46-godišnji Petar Dragojević na društvenoj mreži Instagram objavio je prvu fotografiju s nedavno rođenom kćerkicom Teresom.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Ovo je nećaku legendarnog Olivera Dragojevića šesto dijete, a supruga i on su čak 18 godina u braku.
Ovo je nećaku legendarnog Olivera Dragojevića šesto dijete, a supruga i on su čak 18 godina u braku.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Andrea, koja se ranije bavila i manekenstvom rodila je u kolovozu njihovo šesto dijete, a da je trudna, tu je informaciju doznao upravo Večernji list.
Andrea, koja se ranije bavila i manekenstvom rodila je u kolovozu njihovo šesto dijete, a da je trudna, tu je informaciju doznao upravo Večernji list.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Inače, u travnju smo pisali kako Petar i Andrea čekaju šesto dijete, a kada smo kontaktirali Petra, bio je vrlo suzdržan i nije želio otvoreno komentirati naše pouzdane informacije koje smo dobili.
Inače, u travnju smo pisali kako Petar i Andrea čekaju šesto dijete, a kada smo kontaktirali Petra, bio je vrlo suzdržan i nije želio otvoreno komentirati naše pouzdane informacije koje smo dobili.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Petar i Andrea već imaju četiri sina – Davida, Emanuela, Jonu i Nou, te kćer Deboru Mariju i sada Teresu.
Petar i Andrea već imaju četiri sina – Davida, Emanuela, Jonu i Nou, te kćer Deboru Mariju i sada Teresu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
U braku su već 18 godina, a unatoč tome rijetko ih viđamo zajedno u javnosti. Ipak, Petar je jednom prilikom za magazin Story podijelio kako je započela njihova ljubavna priča.
U braku su već 18 godina, a unatoč tome rijetko ih viđamo zajedno u javnosti. Ipak, Petar je jednom prilikom za magazin Story podijelio kako je započela njihova ljubavna priča.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
"Ja i moja supruga bili smo zajedno pet godina prije nego smo se vjenčali. Upoznali smo se na tomboli u jednom omiljenom kafiću. Tajna dugog braka i odnosa po mom mišljenju je u opraštanju i strpljenju. Najveći problem je u tome što ljudi nemaju strpljenja.
"Ja i moja supruga bili smo zajedno pet godina prije nego smo se vjenčali. Upoznali smo se na tomboli u jednom omiljenom kafiću. Tajna dugog braka i odnosa po mom mišljenju je u opraštanju i strpljenju. Najveći problem je u tome što ljudi nemaju strpljenja.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Andrea i ja smo obiteljski tip ljudi i ja sve što radim za glazbu, radim iz ljubavi jer to volim. U posljednje dvije godine malo sam se intenzivnije uhvatio glazbe, iako sam cijeli život okružen glazbom. Mi nismo ljudi za novine i medije, mislim da smo previše normalni i da smo zbog toga manje zanimljivi ljudima" - rekao je simpatični Dalmatinac, koji je poznat po svojoj skromnosti i odanosti obitelji.
Andrea i ja smo obiteljski tip ljudi i ja sve što radim za glazbu, radim iz ljubavi jer to volim. U posljednje dvije godine malo sam se intenzivnije uhvatio glazbe, iako sam cijeli život okružen glazbom. Mi nismo ljudi za novine i medije, mislim da smo previše normalni i da smo zbog toga manje zanimljivi ljudima" - rekao je simpatični Dalmatinac, koji je poznat po svojoj skromnosti i odanosti obitelji.
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Petar i Andrea nisu jedini poznati Hrvati koji uživaju u velikoj obitelji.
Petar i Andrea nisu jedini poznati Hrvati koji uživaju u velikoj obitelji.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Naime, bivši vratar hrvatske nogometne reprezentacije, Stipe Pletikosa, također je otac šestero djece.
Naime, bivši vratar hrvatske nogometne reprezentacije, Stipe Pletikosa, također je otac šestero djece.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Stipe i supruga Angela imaju sinove Franka i Manuela, te kćeri Eli, Ružu, Mariju i Klaru. Među poznatim Hrvatima s petero djece nalaze se i Marko Perković Thompson, Zvonimir Boban, Slaven Bilić, Rade Šerbedžija i Sven Medvešek.
Stipe i supruga Angela imaju sinove Franka i Manuela, te kćeri Eli, Ružu, Mariju i Klaru. Među poznatim Hrvatima s petero djece nalaze se i Marko Perković Thompson, Zvonimir Boban, Slaven Bilić, Rade Šerbedžija i Sven Medvešek.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/