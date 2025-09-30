FOTO Splitski glazbenik ponosno pozirao se šestim djetetom, sa suprugom je u sretnom braku 18 godina

"Ja i moja supruga bili smo zajedno pet godina prije nego smo se vjenčali. Upoznali smo se na tomboli u jednom omiljenom kafiću. Tajna dugog braka i odnosa po mom mišljenju je u opraštanju i strpljenju. Najveći problem je u tome što ljudi nemaju strpljenja.
Andrea i ja smo obiteljski tip ljudi i ja sve što radim za glazbu, radim iz ljubavi jer to volim. U posljednje dvije godine malo sam se intenzivnije uhvatio glazbe, iako sam cijeli život okružen glazbom. Mi nismo ljudi za novine i medije, mislim da smo previše normalni i da smo zbog toga manje zanimljivi ljudima" - rekao je simpatični Dalmatinac, koji je poznat po svojoj skromnosti i odanosti obitelji.
Stipe i supruga Angela imaju sinove Franka i Manuela, te kćeri Eli, Ružu, Mariju i Klaru. Među poznatim Hrvatima s petero djece nalaze se i Marko Perković Thompson, Zvonimir Boban, Slaven Bilić, Rade Šerbedžija i Sven Medvešek.