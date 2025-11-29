FOTO Sjećate se naše nekad slavne pjevačice? Kći joj je velika TV zvijezda, a ona se povukla iz javnosti
Maja Vučić, koja je kao članica kultne pop grupe Divas žarila i palila domaćom glazbenom scenom od 1995. do 2005. godine, danas slavi 49. rođendan. Iako se nakon razlaza grupe kratko okušala u solo vodama i jazz glazbi, Zagrepčanka se odlučila povući iz javnog života i svoju strast preusmjeriti prema akademskom usavršavanju i psihologiji.
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a od 2006. godine gradi iznimno uspješnu karijeru u području organizacijske psihologije. Danas vodi privatnu praksu te kao cijenjena edukatorica surađuje s brojnim tvrtkama i javnim ustanovama, podučavajući visoki menadžment i političare komunikacijskim vještinama, javnom nastupu i osobnom razvoju. Uz to, Maja je posvećena humanitarnom radu kao dugogodišnja ambasadorica za UNICEF Hrvatska.
Dok se Maja rijetko pojavljuje na društvenim događanjima, njezina 19-godišnja kći Gita Hajdarhodžić sve sigurnije kroči majčinim stopama, ali i gradi vlastiti umjetnički put pod imenom Gita Haydar. Javnost je nedavno imala priliku vidjeti Gitu na koncertu posvećenom glazbenim velikanima Gabi Novak, Matiji i Arsenu Dediću, gdje je svojim nastupom oduševila publiku. Mlada umjetnica nije samo naslijedila majčin glazbeni talent, već se mnogi slažu da je izrasla u njezinu vjernu kopiju, dijeleći iste crte lica koje su Maju krasile u danima najveće slave.
Osim glazbe, svestrana Gita gradi i obećavajuću glumačku karijeru koja je već privukla pažnju mlađe publike. Gledatelji je mogu pratiti u popularnoj HRT-ovoj seriji "Sram", gdje tumači jednu od glavnih uloga.
Gita je plod ljubavi između Maje Vučić i konceptualnog umjetnika, glumca i restauratora Igora Hajdarhodžića. Par je bio u nevjenčanoj vezi od 2003. do 2009. godine, a unatoč tome što su im se životni putevi razdvojili, ostali su u izuzetno dobrim i prijateljskim odnosima. Zajednički su se posvetili odgoju kćeri, pružajući joj stabilno okruženje za razvoj njezinih talenata. Igor, poznat po svom osebujnom umjetničkom izričaju, također je imao utjecaja na Gitu, koja je očito povukla najbolje gene s obje strane - majčinu glazbenu virtuoznost i očevu glumačku i umjetničku crtu.