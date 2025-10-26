Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Sjećate li se nestale Marijane iz Big Brothera? Pobijedila je u showu, a njezin slučaj ostaje neriješen
Prošlo je tri godine od nestanka Marijane Seifert, javnosti poznate i kao Marijana Čvrljak, pobjednice prvog regionalnog Big Brothera.
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Posljednji put je viđena 27. travnja 2022. godine, kada je napustila svoj zagrebački stan.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Nakon toga, na Mostu mladosti pronađeni su njezini osobni predmeti, dokumenti i mobilni telefon.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Usprkos opsežnoj potrazi i pretraživanju rijeke Save, njezino tijelo nikada nije pronađeno, zbog čega se i dalje vodi kao nestala osoba.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Nestanak Marijane Seifert prijavio je njezin suprug Karlo Seifert, s kojim je bila u braku od 2020. godine i s kojim ima sina.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Prema navodima, imali su bračnih problema, a Karlo joj je nekoliko dana prije nestanka izrazio želju za razvodom.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Prije braka s Karlom, Marijana je bila udana za Nikolu Nemeševića, kojeg je upoznala u Big Brother kući.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
S Nemešom je prevarila tadašnjeg supruga Ivana Čvrljka, s kojim ima kćer.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Po izlasku iz Big Brother kuće, Marijana se razvela od Čvrljka te se 2016. godine udala za Nemeša.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Međutim, njihov brak je potrajao samo osam mjeseci. Nemeš, koji danas ima vlastitu obitelj, izrazio je nadu u pronalazak Marijane, smatrajući da njezina obitelj zaslužuje saznati istinu o njezinoj sudbini.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Slučaj Marijane Seifert do danas ostaje neriješen, a nadležne službe i dalje provode istragu kako bi rasvijetlile okolnosti njezina nestanka.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
USPJEŠNA OPERACIJA
VIDEO Detonacija bombe iz Drugog svjetskog rata
Video sadržaj
samo za hrabre
Otkrivena lista najjezivijih mjesta u Europi: Naselje u Hrvatskoj našlo se na šestom mjestu
PODRAVKAŠICE PORAŽENE
Pletikosić: Moramo vjerovati jedna u drugu
Video sadržaj
DAN IZ HORORA
Drama vatrenog u Njemačkoj, sukobio se s navijačima, klub mu zabranio razgovarati s novinarima
1
/
Molimo vas pričekajte...