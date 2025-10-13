FOTO Severina, ususret velikim koncertima u Splitu i Zagrebu, održala koncert u Makedoniji pred 20 000 ljudi

Proteklog vikenda, u Sjevernoj Makedoniji svi su putevi vodili u Veles, grad u kojem se održavala tradicionalna manifestacija Pitijada, koju je je ove godine svojim nastupom uveličala Severina, kojoj je ovo bio prvi posjet ovom gradu.
S obzirom kako je njezin dolazak izazvao veliki interes ljudi i iz okolnih gradova, ali i iz drugih dijelova Sjeverne Makedonije, predviđeni prostor ispred pozornice bio je pretijesan za 20 tisuća posjetitelja, koji su se proširili i na sve okolne ulice i prilaze, o čemu svjedoče i spektakularne snimke iz zraka.
Da se Sjeverna Makedonija i Severina vole javno, podsjećaju i scene iz prošlosti, primjerice, kada se 2016. godine u gradiću Berovu, koji broji svega 7 tisuća stanovnika, na Severininom koncertu okupilo njih čak 70 tisuća, kao i kada se u Strumici 2019. okupilo više od 50 tisuća posjetitelja.
Ovoga puta, tijekom dvosatnog koncertnog spektakla, u Velesu je na pozornicu ''doletjela'' i makedonska zastava, s kojom se Severina ogrnula. ''Moje srce je vezano za Makedoniju i velika čast mi je nositi ovu zastavu na leđima. Čuvajte Makedoniju!'' - poručila je Severina na kraju koncerta, uz sveopće oduševljenje publike.
Nakon koncerta u Sjevernoj Makedoniji, pred Severinom su pripreme za nadolazeća velika tri koncerta u Hrvatskoj – u Splitu u dvorani Gripe te u zagrebačkoj Areni dvije večeri zaredom. 
Za prvi po redu koncert u Zagrebu, 07. studenoga, ulaznice su rasprodane za svega 10 dana, čime je ova prodaja ulaznica bila rekordna kada su u pitanju hrvatski izvođači. Za drugi zagrebački koncert, 08. studenoga, kao i za splitski 24. listopada, preostalo je još jako malo slobodnih mjesta, a dostupna su putem sustava Eventim.
