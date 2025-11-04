FOTO Prva Hrvatica koja je promijenila spol održala premijernu predstavu u Zagrebu, evo tko je sve došao

Prva transrodna Hrvatica, komičarka i glumica, Salome, održala je svečanu premijeru predstave "Iznenada Salome" u zagrebačkoj Tvornici kulture. Okupila su se brojna poznata lica, a u našoj galeriji pogledajte sve fotografije.
Prva transrodna Hrvatica, komičarka i glumica, Salome, održala je svečanu premijeru predstave "Iznenada Salome" u zagrebačkoj Tvornici kulture. Okupila su se brojna poznata lica, a u našoj galeriji pogledajte sve fotografije.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Naime, Salome je prije nekoliko dana u velikom intervjuu za Večernji list otvoreno progovorila o svom životu, početku bavljenja ovim umjetničkim poslom, promjeni spola i o svim najtežim životnim trenucima. 
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
"Jako se veselim, a moram priznati da su i publika i njihovi pozivi zaslužni što sam se vratila s ovom predstavom u Hrvatsku.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Stalno su me na Instagramu pitali kada dolazim i pisali da me žele vidjeti pa sam pomislila, ako postoji interes, zašto ne. I naravno, najljepše je vratiti se doma nakon toliko vremena.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Početkom devedesetih bila sam jako aktivna i nastupala u raznim klubovima, radila stand-upove i zezala se na svoj račun, a sada se vraćam s ovom predstavom u Zagreb", osvrnula se Salome o večerašnjoj premijernoj predstavi "Iznenada Salome".
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
