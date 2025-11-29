FOTO Parni Valjak održao spektakularan koncert u rasprodanoj Areni Zagreb, evo djelić vatrene atmosfere

S više od 20 studijskih albuma stvorili su impresivno glazbeno nasljeđe, prožeto iskrenošću, istinskim emocijama i beskompromisnom predanošću publici, a bezvremenske pjesme kao što su “Stranica dnevnika”, “Jesen u meni”, “Dođi”, “Ugasi me”, “Zastave”... zauvijek su utkane u glazbenu antologiju regije.
U njihovoj priči kroz 50 godina djelovanja posebno mjesto pripada Akiju Rahimovskom, prepoznatljivom glasu i ikoni Parnog Valjka, koji je iznenada preminuo 2022. godine, čime je završilo cijelo jedno poglavlje benda.
Ipak, preostali članovi na čelu s Huseinom Hasanefendićem Husom odlučili su nastaviti glazbeni put, a na mjesto frontmena benda došao je mladi Igor Drvenkar, čiji se glas večeras orio Arenom. Najljepše prizore s koncerta pogledajte u nastavku.