FOTO Parni Valjak održao spektakularan koncert u rasprodanoj Areni Zagreb, evo djelić vatrene atmosfere

Kultni domaći bend Parni Valjak večeras je u prepunoj zagrebačkoj Areni obilježio 50 godina glazbene aktivnosti.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Njihovi vjerni slušatelji svih generacija mogli su uživati u višesatnom spektaklu tijekom kojeg su rockeri izveli svoje najveće hitove i podigli atmosferu do usijanja. 
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Podsjetimo, Parni Valjak, osnovan 1975. godine u Zagrebu, desetljećima je sinonim za izvanredni rock, energične izvedbe i pjesme koje su obilježile generacije.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
S više od 20 studijskih albuma stvorili su impresivno glazbeno nasljeđe, prožeto iskrenošću, istinskim emocijama i beskompromisnom predanošću publici, a bezvremenske pjesme kao što su “Stranica dnevnika”, “Jesen u meni”, “Dođi”, “Ugasi me”, “Zastave”... zauvijek su utkane u glazbenu antologiju regije.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Od samog početka pa sve do danas težili su produkcijskoj i sviračkoj savršenosti kako bi pružili nezaboravni glazbeni doživljaj.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
U njihovoj priči kroz 50 godina djelovanja posebno mjesto pripada Akiju Rahimovskom, prepoznatljivom glasu i ikoni Parnog Valjka, koji je iznenada preminuo 2022. godine, čime je završilo cijelo jedno poglavlje benda. 
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Ipak, preostali članovi na čelu s Huseinom Hasanefendićem Husom odlučili su nastaviti glazbeni put, a na mjesto frontmena benda došao je mladi Igor Drvenkar, čiji se glas večeras orio Arenom. Najljepše prizore s koncerta pogledajte u nastavku.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
