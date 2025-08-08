FOTO Ovo su neka njena najseksi izdanja! Prezgodna američka golferica hrvatskog podrijetla glumi u hit filmu na Netflixu

Tridesetdvogodišnja Paige Spiranac, američka golferica hrvatskih korijena, upustila se u glumačke vode sudjelujući u komediji Happy Gilmore 2 s Adamom Sandlerom u glavnoj ulozi.
Foto: John Angelillo/NEWSCOM
Netflix produkcija prati priču golfera Happyja Gilmorea, čiji lik tumači Sandler, koji nastoji revitalizirati svoju karijeru.
Foto: Instagram
Spiranac ima kratku ulogu u filmu koji je premijerno prikazan 25. srpnja. "To je bilo jedno od najboljih iskustava u mom životu", izjavila je u razgovoru na svjetskoj premijeri filma.
Foto: Instagram
Njena uloga je asistentica na golf simulatoru koja nastoji pomoći Sandlerovu liku da povrati svoj magični udarac. "Bili smo na setu satima i bilo je nevjerojatno vidjeti koliko se truda ulaže u jednu scenu. Broj ljudi koji su bili uključeni, od kamera do šminke, režije, produkcije... to mi je stvarno otvorilo oči", izjavila je.
Foto: Instagram
Spiranac je aktivno nastupala kao profesionalna golferica sve do 2019. godine, nakon čega je, zadržavajući vezu s tim sportom, razvila karijeru kao influencerica na društvenim platformama gdje broji 4 milijuna pratitelja na Instagramu.
Foto: Instagram
Paige Spiranac rodila se u saveznoj državi Colorado, a njezini su roditelji Dan i Annette Spiranac. Njezin otac, bivši igrač američkog nogometa na Sveučilištu Pittsburgh, ima hrvatske korijene.
Foto: Instagram
Pittsburgh predstavlja jedan od važnih centara hrvatske dijaspore u Sjedinjenim Državama. Prema podacima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske iz Zagreba, u SAD-u boravi 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka.
Foto: Instagram
 Podsjetimo 2018. godine, u intervjuu za Sports Illustrated, otkrila je razmjere svoje patnje tijekom jednog turnira.
Foto: Instagram
"Sjedila sam u kupaonici, ridala i mislila: 'Ne želim prolaziti kroz ovu bol, ovaj osjećaj bespomoćnosti. Sama sam. Uplašena.' Maltretirali su me toliko da više nisam željela živjeti", izjavila je tada.
Foto: Instagram
Upravo zbog proživljenog zlostavljanja i cyberbullyinga, Spiranac je danas glasna zagovornica borbe protiv online nasilja.
Foto: Instagram
Postala je ambasadorica organizacije The Cybersmile Foundation, koja podiže svijest o štetnim učincima cyberbullyinga i pruža podršku žrtvama.
Foto: Instagram
Svoj utjecaj koristi kako bi potaknula pozitivne promjene u online komunikaciji i pozvala na više poštovanja prema javnim osobama, posebice sportašicama.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: JPA/PRESS ASSOCIATION
Foto: Instagram
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: JPA/PRESS ASSOCIATION
Foto: NDZ/starmaxinc.com
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION
Foto: Instagram
