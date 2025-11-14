FOTO Mokra i gola tijela! Za Maju Šuput i njenog Šimu nema zime, evo kako brutalno uživaju

Sada je sasvim jasno – za našu estradnu umjetnicu i pjevačicu Maju Šuput te reality zvijezdu Šimu Eleza nema zime ni kada je kalendarski vrhunac hladnoće!
Foto: Instagram
Ovaj energični dvojac već danima uživa na toplim temperaturama dalekih Arapskih Emirata, točnije u glamuroznom Dubaiju.
Foto: Instagram
Ondje se prepuštaju svim čarima luksuza: obilaze vrhunske restorane, istražuju najpoznatije turističke atrakcije i opuštaju se na plažama gdje je temperatura zraka nevjerojatnih 35 stupnjeva Celzijevih.
Foto: Instagram
Oboje rado dijele trenutke svog putovanja, a njihova galerija fotografija jasno otkriva – Maja i Šime doista žive punim plućima.
Foto: Instagram
Od elegantnih večera s pogledom na futuristički skyline do sunčanih dana provedenih na zlatnim plažama, svaki kadar otkriva koliko ovaj duo uživa u svakom trenutku svog odmora.
Foto: Instagram
U nastavku zavirite u galeriju i pogledajte kako Maja i Šime maksimalno iskorištavaju svoj boravak u Dubaiju.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
