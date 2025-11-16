FOTO Lanci, helikopter, nabildani policajci i Nives: Ovako je prije 17 godina promovirala svoj spot

Pjevačica, spisateljica, infleuncerica i glumica Nives Celzijus 2008. godine objavila je svoj spot za pjesmu "Bijesna". 
Foto: Jurica Galoic/24sata
Povodom njegovog izlaska organizirano je i druženje i to u klubu Gallery.
Foto: Matija Habljak/Vecernji list
Nives je na promociju svog spota doletjela helikopterom te su je do samog kluba na rukama donijeli nabildani policajci dok je ona bila u lancima.
Foto: Matija Habljak/Vecernji list
Privuklo je to puno pozornosti, a mi smo prisjetili kako je to sve izgledalo. 
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Matija Habljak/Vecernji list
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Matija Habljak/Vecernji list
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Matija Habljak/Vecernji list
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Matija Habljak/Vecernji list
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Jurica Galoic/24sata
Foto: Matija Habljak/Vecernji list
Foto: Matija Habljak/Vecernji list
