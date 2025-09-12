FOTO Jedna od najseksipilnijih glumica današnjice slavi rođendan, evo kako se mijenjala tijekom karijere
Sydney Sweeney danas puni 28 godina i teško je zamisliti glumicu koja je snažnije osvojila Hollywood u posljednjih nekoliko godina. Njezina kombinacija talenta, karizme i senzualnog izgleda učinila ju je jednom od najseksipilnijih i najtraženijih mladih zvijezda današnjice.
Publika ju se posebno sjeća po ulozi u seriji Euphoria, gdje je tumačila Cassie Howard – ranjivu, emotivnu i kompleksnu ulogu koja ju je lansirala među najtraženija glumačka imena. Svoj status potvrdila je i u hvaljenoj HBO-ovoj seriji The White Lotus, zbog koje je zaradila i nominaciju za Emmy.
Ono što je dodatno učvrstilo njezin položaj u industriji jest i sposobnost da se jednako uvjerljivo snađe u različitim žanrovima – od senzibilne drame, preko napetih trilera, pa sve do romantičnih komedija. Sweeney je time pokazala da iza etikete seksipilne ljepotice stoji ozbiljna i predana glumica.
Pored televizijskih ostvarenja, Sydney Sweeney se sve snažnije okreće i filmu. Nedavno je igrala glavnu ulogu u romantičnoj komediji Anyone But You, koja je postigla velik uspjeh, a okušala se i u blockbusterskom svijetu superjunaka kroz Madame Web iz Marvelove produkcije.
Iako joj se život odvija pod reflektorima, Sweeney privatnost uglavnom čuva od javnosti. Poznato je da se 2022. zaručila za dugogodišnjeg partnera, ali o svom ljubavnom životu rijetko govori. Umjesto toga, u fokus stavlja obitelj i prijatelje, a posebno često ističe koliko joj znači podrška roditelja koji su vjerovali u njezin san o Hollywoodu.