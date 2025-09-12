FOTO Jedna od najseksipilnijih glumica današnjice slavi rođendan, evo kako se mijenjala tijekom karijere

Sydney Sweeney danas puni 28 godina i teško je zamisliti glumicu koja je snažnije osvojila Hollywood u posljednjih nekoliko godina. Njezina kombinacija talenta, karizme i senzualnog izgleda učinila ju je jednom od najseksipilnijih i najtraženijih mladih zvijezda današnjice.
Foto: Arlyn McAdorey
Rođena 12. rujna 1997. u Spokaneu, u američkoj saveznoj državi Washington, Sweeney je u svijet glume ušla već kao tinejdžerica, no pravi proboj dogodio se tek kasnije. 
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Publika ju se posebno sjeća po ulozi u seriji Euphoria, gdje je tumačila Cassie Howard – ranjivu, emotivnu i kompleksnu ulogu koja ju je lansirala među najtraženija glumačka imena. Svoj status potvrdila je i u hvaljenoj HBO-ovoj seriji The White Lotus, zbog koje je zaradila i nominaciju za Emmy.
Foto: Collin Xavier/Image Press Agency
Ono što je dodatno učvrstilo njezin položaj u industriji jest i sposobnost da se jednako uvjerljivo snađe u različitim žanrovima – od senzibilne drame, preko napetih trilera, pa sve do romantičnih komedija. Sweeney je time pokazala da iza etikete seksipilne ljepotice stoji ozbiljna i predana glumica.
Foto: Instagram
Pored televizijskih ostvarenja, Sydney Sweeney se sve snažnije okreće i filmu. Nedavno je igrala glavnu ulogu u romantičnoj komediji Anyone But You, koja je postigla velik uspjeh, a okušala se i u blockbusterskom svijetu superjunaka kroz Madame Web iz Marvelove produkcije.
Foto: Instagram
Osim pred kamerama, sve je aktivnija i iza njih – osnovala je vlastitu produkcijsku kuću Fifty-Fifty Films, kroz koju razvija projekte s naglaskom na snažne ženske likove.
Foto: Instagram
Iako joj se život odvija pod reflektorima, Sweeney privatnost uglavnom čuva od javnosti. Poznato je da se 2022. zaručila za dugogodišnjeg partnera, ali o svom ljubavnom životu rijetko govori. Umjesto toga, u fokus stavlja obitelj i prijatelje, a posebno često ističe koliko joj znači podrška roditelja koji su vjerovali u njezin san o Hollywoodu.
Foto: Instagram
Slobodno vrijeme voli provesti u društvu psa, treningom borilačkih sportova – jer je, kako sama naglašava, prava zaljubljenica u MMA – ili jednostavno uživajući u miru daleko od kamera. 
Foto: Profimedia
Foto: Instagram
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
