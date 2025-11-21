FOTO Glumac kojeg su obožavali u 'Villi Mariji' preminuo je 2011., mjesec dana prije smrti rekao je da su liječnici digli ruke od njega

Glumac Ante Čedo Martinić rođen je 27. siječnja 1960. godine u Pučišćima na Braču, a nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu, srednju vojnu školu pohađa u Zagrebu gdje je završio i Akademiju dramskih umjetnosti.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
U prosincu 2011. godine preminuo je u 51. godini nakon hrabre borbe s teškom bolesti.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Iza njega su ostale brojne zapamćene uloge kako u njegovom matičnom splitskom HNK tako i u brojnim serijama.
Foto: Nino Strmotic/PIXSELL
Njegove zapamćene kazališne uloge svakako su one Krležinog Leonea Glembaja, Molierevog Don Juana, Shakespeareova Hamleta, Marka Barića iz Begovićeve drame Bez trećeg, ali i princa Orlofskog iz Straussove operete Šišmiš, kao i šjor Bepa Pegule i Lešandra iz Tijardovićevih Male Floramye i Spli'skog akvarela.
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Martinić je poznat i po ulogama u popularnim serijama “Villa Maria”, “Ponos Ratkajevih”, “Novo doba”, "Ruža vjetrova" "Loza"...
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Na Badnjak 2010. dijagnosticiran mu je karcinom gušterače, a preminuo je nakon godinu dana borbe.
Mjesec dana prije nego je preminuo u intervju koji je dao rekao je kako su liječnici "digli od njega ruke", ali da ne klone duhom i nadu je polagao u vjeru
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
"Bolest je dio života. Tu sam, radim, to što sam bolestan, ne znači da ću sjesti i čekati da smrt dođe po mene", kazao je Martinić u intervju Globusu te dodao kako misli da bi bez duboke vjere teško izdržavao vrijeme bolesti. 
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Anderej Kreutz/24sata
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Nino Strmotic - Vecernji list
Foto: Hrvoje Jelavic/Vecernji list
