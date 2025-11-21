FOTO Glumac kojeg su obožavali u 'Villi Mariji' preminuo je 2011., mjesec dana prije smrti rekao je da su liječnici digli ruke od njega
Glumac Ante Čedo Martinić rođen je 27. siječnja 1960. godine u Pučišćima na Braču, a nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu, srednju vojnu školu pohađa u Zagrebu gdje je završio i Akademiju dramskih umjetnosti.
Njegove zapamćene kazališne uloge svakako su one Krležinog Leonea Glembaja, Molierevog Don Juana, Shakespeareova Hamleta, Marka Barića iz Begovićeve drame Bez trećeg, ali i princa Orlofskog iz Straussove operete Šišmiš, kao i šjor Bepa Pegule i Lešandra iz Tijardovićevih Male Floramye i Spli'skog akvarela.
"Bolest je dio života. Tu sam, radim, to što sam bolestan, ne znači da ću sjesti i čekati da smrt dođe po mene", kazao je Martinić u intervju Globusu te dodao kako misli da bi bez duboke vjere teško izdržavao vrijeme bolesti.