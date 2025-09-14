FOTO Evo gdje je Halid Bešlić izgradio vilu u Hrvatskoj! Ovdje inače odmara sa suprugom i obitelji

Iako je bosanskohercegovački pjevač sevdaha i narodne glazbe, 71-godišnji Halid Bešlić završio u bolnici u Sarajevu, zbog niza zdravstvenih problema te je na kraju prebačen na odjel onkologije - njegov je menadžer otkrio za tamošnje medije kako pjevač pozitivno reagira na terapiju i da ga liječnici planiraju otpustiti kući.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Halid najviše voli društvo svoje supruge, unučadi i obitelji, a u ovim mu trenucima najviše treba odmor upravo kod kuće.
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Tim smo se povodom odlučili prisjetiti njegova nedavnog investicijskog poteza. Naime, Halid Bešlić je nedavno izgradio luksuznu vilu na Pelješcu.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
U mirnom okruženju, suncem okupana i s pogledom na more, poručio je kako će ova vila biti utočište za cijelu obitelj.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Ako se prisjetimo, sredinom siječnja u medijima je procurila vijest da je u općini Drače na poluotoku Pelješcu prvo počeo graditi kuću, a tek onda dobio građevinsku dozvolu.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Medij 24 sata naveo je kako je u vlasničkom listu spomenuto kako je ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren još 16. kolovoza 2022. godine, a dokumenti za uknjiženje primljeni su 23. siječnja 2023. godine.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
U nastavku pogledajte ostale fotografije ove betonske ljepotice, kao i cijelog kompleksa luksuznih vila.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
