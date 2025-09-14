FOTO Evo gdje je Halid Bešlić izgradio vilu u Hrvatskoj! Ovdje inače odmara sa suprugom i obitelji
Iako je bosanskohercegovački pjevač sevdaha i narodne glazbe, 71-godišnji Halid Bešlić završio u bolnici u Sarajevu, zbog niza zdravstvenih problema te je na kraju prebačen na odjel onkologije - njegov je menadžer otkrio za tamošnje medije kako pjevač pozitivno reagira na terapiju i da ga liječnici planiraju otpustiti kući.
Medij 24 sata naveo je kako je u vlasničkom listu spomenuto kako je ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren još 16. kolovoza 2022. godine, a dokumenti za uknjiženje primljeni su 23. siječnja 2023. godine.