FOTO Bio je poznato ime naše estrade, a kada se drugi put ženio priznao je kako je bio pod utjecajem droge

Ante Gotovac bio je jedno od najeksponiranijih lica domaće javne scene tijekom 2000-ih godina. Njegovi su brakovi i veze godinama punili medijske stupce.
Ante Gotovac bio je jedno od najeksponiranijih lica domaće javne scene tijekom 2000-ih godina. Njegovi su brakovi i veze godinama punili medijske stupce.
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Share
Podijeli
Gotovac se prvi put oženio Ines Ušić, svojom ljubavi iz srednjoškolskih dana, tijekom 1990-ih. U tom braku dobio je dvije kćeri, no zajednica nije potrajala. Njihov razvod bio je popraćen brojnim sporovima – od zahtjeva za smanjenjem alimentacije, zbog Antinih financijskih poteškoća, do nesuglasica oko podjele imovine.
Gotovac se prvi put oženio Ines Ušić, svojom ljubavi iz srednjoškolskih dana, tijekom 1990-ih. U tom braku dobio je dvije kćeri, no zajednica nije potrajala. Njihov razvod bio je popraćen brojnim sporovima – od zahtjeva za smanjenjem alimentacije, zbog Antinih financijskih poteškoća, do nesuglasica oko podjele imovine.
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Share
Podijeli
Unatoč pokušajima da održe korektan odnos zbog djece, razvod je ostavio dubok trag i u njihovom privatnom i javnom životu.
Unatoč pokušajima da održe korektan odnos zbog djece, razvod je ostavio dubok trag i u njihovom privatnom i javnom životu.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Jedan od najpoznatijih i najeksponiranijih brakova Ante Gotovca bio je onaj s bivšom manekenkom i reality zvijezdom Simonom Ištvanović, danas Mijoković. Vjenčali su se 16. srpnja 2005. u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, a brak je ubrzo postao medijska senzacija. Ante je kasnije u svojoj autobiografiji “Vrag” otkrio da su oboje na dan vjenčanja bili pod utjecajem droga:
Jedan od najpoznatijih i najeksponiranijih brakova Ante Gotovca bio je onaj s bivšom manekenkom i reality zvijezdom Simonom Ištvanović, danas Mijoković. Vjenčali su se 16. srpnja 2005. u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, a brak je ubrzo postao medijska senzacija. Ante je kasnije u svojoj autobiografiji “Vrag” otkrio da su oboje na dan vjenčanja bili pod utjecajem droga:
Foto: Igor Kralj/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
“U matičnom uredu bili smo ubijeni od bijelog... Tri se dana slavilo bez prestanka.” Njihov odnos obilježili su raskošni tulumi, javne svađe i medijski skandali. Zajedno su nastupali u reality emisijama “Farma” i “Gotovčevi”, a Simona je u to vrijeme pokušala izgraditi i glazbenu karijeru s pjesmom “Lova”. Godine 2007. par je dobio kćer Gabrijelu, no nakon njezina rođenja brak je potrajao još samo tri godine.
“U matičnom uredu bili smo ubijeni od bijelog... Tri se dana slavilo bez prestanka.” Njihov odnos obilježili su raskošni tulumi, javne svađe i medijski skandali. Zajedno su nastupali u reality emisijama “Farma” i “Gotovčevi”, a Simona je u to vrijeme pokušala izgraditi i glazbenu karijeru s pjesmom “Lova”. Godine 2007. par je dobio kćer Gabrijelu, no nakon njezina rođenja brak je potrajao još samo tri godine.
Foto: Igor Kralj/24sata
Share
Podijeli
Razvod je bio buran i odvio se pred očima javnosti, a oboje su kasnije izdali autobiografske knjige – Simona “Anđeo”, a Ante “Vrag”. Nakon razvoda, oboje su pronašli utjehu u vjeri i nastavili odvojene živote. Simona se 2016. udala za Stanislava Mijokovića i danas živi u Austriji, gdje ima četvero djece.
Razvod je bio buran i odvio se pred očima javnosti, a oboje su kasnije izdali autobiografske knjige – Simona “Anđeo”, a Ante “Vrag”. Nakon razvoda, oboje su pronašli utjehu u vjeri i nastavili odvojene živote. Simona se 2016. udala za Stanislava Mijokovića i danas živi u Austriji, gdje ima četvero djece.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon razvoda od Simone 2010. godine, Gotovac je upoznao Lanu Boško i zaručio je već nakon tjedan dana veze. Tvrdili su da je riječ o ljubavi na prvi pogled – Ante je govorio da ga je Lana osvojila inteligencijom i skromnošću, dok je ona isticala da je Gotovac “poseban i drugačiji od drugih”.
Nakon razvoda od Simone 2010. godine, Gotovac je upoznao Lanu Boško i zaručio je već nakon tjedan dana veze. Tvrdili su da je riječ o ljubavi na prvi pogled – Ante je govorio da ga je Lana osvojila inteligencijom i skromnošću, dok je ona isticala da je Gotovac “poseban i drugačiji od drugih”.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon kratkih zaruka, uselili su zajedno u Lanin stan na zagrebačkom Srebrenjaku. Ante joj je poklonio stan, automobil Golf V GTI i Mercedes SL, te financirao operaciju nosa. Međutim, veza je bila kratkog vijeka – nakon samo nekoliko tjedana zajedničkog života počele su svađe i optužbe. Ante je tvrdio da je Lana “neodgovorna i sklona noćnim izlascima”, a mediji su zabilježili i verbalne sukobe te njegov izlazak iz zajedničkog doma.
Nakon kratkih zaruka, uselili su zajedno u Lanin stan na zagrebačkom Srebrenjaku. Ante joj je poklonio stan, automobil Golf V GTI i Mercedes SL, te financirao operaciju nosa. Međutim, veza je bila kratkog vijeka – nakon samo nekoliko tjedana zajedničkog života počele su svađe i optužbe. Ante je tvrdio da je Lana “neodgovorna i sklona noćnim izlascima”, a mediji su zabilježili i verbalne sukobe te njegov izlazak iz zajedničkog doma.
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Nakon turbulentnog razdoblja, Ante se ponovno oženio – ovaj put Beograđankom Jelenom Miljuš, koja je bila 12 godina mlađa od njega. Brak je uslijedio nakon samo nekoliko mjeseci poznanstva, no potrajao je svega osam mjeseci.
Nakon turbulentnog razdoblja, Ante se ponovno oženio – ovaj put Beograđankom Jelenom Miljuš, koja je bila 12 godina mlađa od njega. Brak je uslijedio nakon samo nekoliko mjeseci poznanstva, no potrajao je svega osam mjeseci.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
U intervjuu za 24 sata 2017. godine Gotovac je rekao: “O Jeleni mogu reći sve najbolje. Malo smo se zaletjeli s brakom. Rastali smo se mirno i ostali u korektnim odnosima.”
U intervjuu za 24 sata 2017. godine Gotovac je rekao: “O Jeleni mogu reći sve najbolje. Malo smo se zaletjeli s brakom. Rastali smo se mirno i ostali u korektnim odnosima.”
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
Najnovije poglavlje u Antinom ljubavnom životu započelo je s Lanom Labus, kojom se  vjenčao u Šibeniku. Ceremonija je bila skromna, u krugu obitelji i nekoliko bliskih prijatelja – daleko od medijske pompe i skandala koji su pratili njegove ranije brakove.
Najnovije poglavlje u Antinom ljubavnom životu započelo je s Lanom Labus, kojom se  vjenčao u Šibeniku. Ceremonija je bila skromna, u krugu obitelji i nekoliko bliskih prijatelja – daleko od medijske pompe i skandala koji su pratili njegove ranije brakove.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/