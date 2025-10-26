FOTO Bio je poznato ime naše estrade, a kada se drugi put ženio priznao je kako je bio pod utjecajem droge

Gotovac se prvi put oženio Ines Ušić, svojom ljubavi iz srednjoškolskih dana, tijekom 1990-ih. U tom braku dobio je dvije kćeri, no zajednica nije potrajala. Njihov razvod bio je popraćen brojnim sporovima – od zahtjeva za smanjenjem alimentacije, zbog Antinih financijskih poteškoća, do nesuglasica oko podjele imovine.
Jedan od najpoznatijih i najeksponiranijih brakova Ante Gotovca bio je onaj s bivšom manekenkom i reality zvijezdom Simonom Ištvanović, danas Mijoković. Vjenčali su se 16. srpnja 2005. u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu, a brak je ubrzo postao medijska senzacija. Ante je kasnije u svojoj autobiografiji “Vrag” otkrio da su oboje na dan vjenčanja bili pod utjecajem droga:
“U matičnom uredu bili smo ubijeni od bijelog... Tri se dana slavilo bez prestanka.” Njihov odnos obilježili su raskošni tulumi, javne svađe i medijski skandali. Zajedno su nastupali u reality emisijama “Farma” i “Gotovčevi”, a Simona je u to vrijeme pokušala izgraditi i glazbenu karijeru s pjesmom “Lova”. Godine 2007. par je dobio kćer Gabrijelu, no nakon njezina rođenja brak je potrajao još samo tri godine.
Razvod je bio buran i odvio se pred očima javnosti, a oboje su kasnije izdali autobiografske knjige – Simona “Anđeo”, a Ante “Vrag”. Nakon razvoda, oboje su pronašli utjehu u vjeri i nastavili odvojene živote. Simona se 2016. udala za Stanislava Mijokovića i danas živi u Austriji, gdje ima četvero djece.
Nakon razvoda od Simone 2010. godine, Gotovac je upoznao Lanu Boško i zaručio je već nakon tjedan dana veze. Tvrdili su da je riječ o ljubavi na prvi pogled – Ante je govorio da ga je Lana osvojila inteligencijom i skromnošću, dok je ona isticala da je Gotovac “poseban i drugačiji od drugih”.
Nakon kratkih zaruka, uselili su zajedno u Lanin stan na zagrebačkom Srebrenjaku. Ante joj je poklonio stan, automobil Golf V GTI i Mercedes SL, te financirao operaciju nosa. Međutim, veza je bila kratkog vijeka – nakon samo nekoliko tjedana zajedničkog života počele su svađe i optužbe. Ante je tvrdio da je Lana “neodgovorna i sklona noćnim izlascima”, a mediji su zabilježili i verbalne sukobe te njegov izlazak iz zajedničkog doma.
Nakon turbulentnog razdoblja, Ante se ponovno oženio – ovaj put Beograđankom Jelenom Miljuš, koja je bila 12 godina mlađa od njega. Brak je uslijedio nakon samo nekoliko mjeseci poznanstva, no potrajao je svega osam mjeseci.
Najnovije poglavlje u Antinom ljubavnom životu započelo je s Lanom Labus, kojom se vjenčao u Šibeniku. Ceremonija je bila skromna, u krugu obitelji i nekoliko bliskih prijatelja – daleko od medijske pompe i skandala koji su pratili njegove ranije brakove.