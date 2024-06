Fani Stipković se seli: Susjedi će joj biti Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo

užasne scene

VIDEO Bolesna pjevačica pokazala kako se posljednje dvije godine bori s teškim dijagnozama

Napisala je da su lupus i limfoproliferativni poremećaj sada pod kontrolom i u remisiji. No, dodala je da će obje bolesti imati vjerojatno do kraja svog života. Lupus je autoimuna bolest zbog koje imunitet tijela napada zdrave stanice, a to dovodi do boli, temperature, osipa, oštećenja organa i drugih simptoma.