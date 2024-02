Fani Stipković pojasnila značenje imena koje je dala svom sinu

Sportska novinarka Fani Stipković (41) prije tri mjeseca je na svijet donijela dječaka kojega su partner Fernando Hierro i ona nazvali Nicolása Valentina, a sada je pojasnila i značenje tog imena.

"Valentín, jer ga je osmislio svetac, i Nicolás, jer je to bilo otkrivenje", ispričala je za španjolski magazin Hola! te otkrila koliko joj majčinstvo godi. "Kažu da smisao života ne shvatiš dok ne izraste u tebi... Pa istina je. Biti mama te mijenja. U kratko vrijeme učiš se strpljenju, suosjećanju, mijenjaju se prioriteti stvari... Zaista uživam u svakoj sekundi sa svojom bebom. Kad ga vidim i kad mi se nasmiješi, osjećam se kao da me razoruža, kao da skida s mene sve te ljuske koje si navlačio godinama, kao da ti je ego razvodnjen... Živim stanje čiste ljubavi", priznala je.

Priznala je i kada je počela razmišljati o majčinstvu.

"O djetetu sam počela razmišljati puno kasnije. Možda godinu ili dvije prije susreta s Fernandom... Pretpostavljam da je taj osjećaj bio naglašen pronalaskom upravo one prave osobe, nešto što je također prirodan proces: pronaći najbolju moguću osobu za zasnivanje obitelji, zar ne? I to se dogodilo s Fernandom, i to u najboljem mogućem trenutku. Vjerojatno zato sada imam više mira. I osjećam se zrelije", priznala je.

Dodajmo i da je nedavno odgovorila na pitanje pratitelja o broju kilograma koje je dobila u trudnoći. "Bravo! Koliko si kila dobila u trudnoći?" upitali su je, na što je Fani odgovorila: "Puno."

Podsjetimo, sportska novinarka je izrazito aktivna na društvenim mrežama, a tamo nije tajila ni koliko je uživala u trudnoći te koliko se veselila prinovi. Početkom lipnja prošle godine otkrila je vijest o svojoj prvoj trudnoći. Fani je tada podijelila ove vijesti snimkom sa svojim partnerom na Instagramu.

Fani je godinama živjela i radila u Španjolskoj, gdje je i upoznala svog partnera. O svom ljubavnom životu ne govori često, ali je za španjolski Vanitatis ispričala kako su se upoznali.

– Upoznala sam ga na utakmici na Wanda Metropolitanu u prosincu 2019. Morala sam napraviti reportažu sa svim sudionicima i organizacijom. Sudbina nas je natjerala da se povežemo, počnemo razgovarati i na kraju provodimo vrijeme upoznavajući se – ispričala je u ovom razgovoru Fani koja svog partnera opisuje kao kompletnu, skromnu, dobru i jednostavnu osobu velikog srca.

