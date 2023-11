Eva Zadro: ' Kroz emisiju 'Gost dana' prošlo mi je 2000 sugovornika'

Karlovačka novinarka i voditeljica Eva Zadro već je godinama jedan od najpoznatijih glasova etera grada na četiri rijeke zahvaljujući emisiji "Gost dana", za koju je prije tri godine nagrađena Zlatnim mikrofonom HURIN-a za najbolju emisiju. Na Radio Velikoj Gorici počela je raditi još kao srednjoškolka, a nakon fakulteta i rada na Totalnom FM-u vratila se u Karlovac. U emisiji "Gost dana" dosad je ugostila puno glazbenika, političara, sportaša i drugih zanimljivih ljudi, a kako je rekla, u svom poslu uživa svaki dan.

Novinarstvom ste se počeli baviti kao srednjoškolka, kada ste radili na Radio Velikoj Gorici. Jeste li uvijek znali da je to ono čime se želite baviti?

Novinarstvom sam se počela baviti slučajno, bio je to moj prvi izvor prihoda. Kao srednjoškolka htjela sam se baviti glumom, postizala sam dobre rezultate na Lidranu i završila sam Glazbenu školu, bila sam uvijek umjetnički orijentirana. Spletom okolnosti pojavila sam se na vratima RVG-a i ušla u priču radija. Često znam reći da je taj posao našao mene, ne ja njega i valjda je u tome i tajna uspjeha. Nisam mogla biti sigurna da ću se baviti novinarstvom jer sam imala izlete poput nosača zvuka s poezijom koji sam izdala, bila sam u postavi statista Hrvatskog narodnog kazališta i krenula se spremati za prijamni na Akademiji dramske umjetnosti, spremala me velika hrvatska glumica Senka Bulić. Svi ljudi kojima sam bila okružena u to vrijeme imali su utjecaj na moje daljnje obrazovanje i vjerujem osobu kakva sam danas. Imala sam na svom putu veliki oslonac u majci koja je vjerovala da slijedim svoje srce i kad bih odustajala od svega, ona bi me uvijek vraćala na pravi put.

Kako su izgledali vaši počeci na RVG-u? Što ste tada radili?

Kao i svaka srednjoškolka, radila sam sve pozadinske poslove. Sve što neki zaposlenik medija ne radi, to sam ja radila. Nakon kratkog vremena, jedna voditeljica, Kristina, pitala me je mogu li pročitati vijesti u eter. Bio je to trenutak u kojem su prepoznate moje vokalne sposobnosti. I tu je priča krenula, počeli su pričati o meni, učiti me zanatu. Rado se sjetim početka jer sam potpuno nevino ušla u tu priču, željna izlazaka i učenja. Bila sam buntovna, ali zaljubljena u radio.

Nakon RVG-a, studirali ste i radili na Totalnom FM. Po čemu pamtite te godine?

Totalni FM bio je moj susret s formatiranim radijom. Doći u zgradu u kojoj rade najpoznatije osobe u Hrvatskoj na najslušanijim radijima bio je izazov. Bila sam redoviti student, između predavanja radila sam na radiju. Dakle, cijeli dan puni gas. Bilo je izazovno, ali najbolja škola koja postoji. Zahvalna sam na svakoj minuti koju sam provela tamo, učila sam kako raditi content, music sell, kako biti kratak a zanimljiv, kako biti svoj.

Zašto ste se ipak odlučili vratiti u Karlovac? Kako je došlo do angažmana na Trendu?

Moj susret s Trendom je bio prije nego je uopće postojao Trend. Trend radio je bivši Radio 047 na koji sam došla također raditi preko praznika kao gimnazijalka. Trend je bio moj povratak. Karlovac je predivan grad, meni jedan od najljepših. Povratak je bio jasan, gotov sam proizvod i nešto moram napraviti što će biti dovoljno dobro da se postavim na nacionalnom tržištu. Neko vrijeme sam radila eter i brusila opću kulturu. Znala sam da iz Karlovca želim napraviti emisiju koja je gledljiva i slušljiva svima u Hrvatskoj i da u isto vrijeme lokalna publika mora dobiti sve potrebne informacije. Teži zadatak bio je kako postati i ostati zanimljiv i kako uvjeriti npr Stjepana Hausera da dođe u Karlovac i da intervju tamo nekoj Evi Zadro.

Na Trendu ste poznati po emisiji "Gost dana". Koliko ste dosad gostiju imali, i kako ih birate?

"Gost dana" je opće poznat. I na televiziji i na radiju i na YouTubeu. Emisija ide uživo, nema fejkanja emocija, a odrađeno je više od 2000 emisija. Broj gostiju ne znam, prije nekoliko godina prestala sam voditi evidenciju. Godišnje proizvedem 268 emisija u prosjeku. Nevjerojatno, zar ne? Meni je zastrašujuće svake godine ispočetka, ali uspijem. I jako sam ponosna na to. Svi koji su mi u nekom trenutku bili gosti zapravo stvaraju polusatnu priču sa mnom. Moje stvaranje intervjua je tako da istražim sve što mogu o temi ili osobi, pa ja koliko zapamtim podataka o toj osobi. Čarolija se događa kad se upale mikrofoni. Jako dobro slušam sugovornika i važno mi je da se on osjeća dobro. Neki od njih su plakali u studiju jer su izgubili mladost u Domovinskom ratu, neki pak su plakali od sreće jer su napravili nešto vrijedno divljenja ili dobili nagradu koja im puno znači. Sve u svemu, svi ti ljudi dio su mene kao i ja njih, u trenutku kada želim ispričati njihovu priču. Vjerujte mi, svi su vrijedni pažnje samo je pitanje koliko koga što zanima, netko više naginje sportu, netko kulturi,a netko politici i o tome naravno ovisi uspješnost pojedine emisije.

Tko je od gostiju ostavio najbolji dojam, možete li izdvojiti neke intervjue?

Ne mogu reći tko je ostavio najbolji dojam. Bilo bi nezahvalno, ja se genijalno zabavljam sa svim gostima iako mi ta emisija nije jedina stvar u danu koju radim, dapače, ona je sastavni dio mog etera od 5 sati dnevno. Stekla sam mnoge prijatelje i upoznala stvarno divne ljude.

Za ovu emisiju dobili ste Zlatni mikrofon, kao najmlađa dobitnica ove nagrade. Je li vas iznenadilo kad su vam javili da je vaša emisija najbolja u Hrvatskoj?

Nagradu HURIN-a Zlatni mikrofon nisam niti znala da sam dobila do same dodjele. Bila sam prijavljena za Brončani mikrofon jer se činilo da spadam u tu kategoriju. Kako nas je malo na radiju, odlučila sam da na dodjelu neću doći i otkazala sam svoj dolazak. Nedugo nakon otkazivanja primila sam poziv iz HURIN-a da bi stvarno bilo dobro da dođem. Tu sam shvatila da sam možda nagrađena, ali nisam bila sigurna. Došla sam na dodjelu i kad su prozvali nekoga za Brončani mikrofon, pao mi je mrak na oči, u smislu - previše truda. Na kraju dolazi kategorija Zlatnog mikrofona, i prozvali su mene. Jedva sam se ustala iz publike. Nisam mogla vjerovati. Ponosna sam što sam s lokalnog medija postigla toliko puno, i to u dvadesetima. Nagrada mi je došla kao poticaj da radim na sebi i budem što bolja.

Čime se bavite u slobodno vrijeme, što još volite osim radija?

Obožavam skupljati ploče i knjige. Svaki novac zarađeni potrošim upravo na to. Glazba me motivira i meni stalno nešto svira gdje god se nalazim, sada su to ploče, nekad prije cd-i. Najdraži miris mi je stare knjige, nabavljam ih u antikvarijatima i skupa s pločama krase mi stan u kojem živim. Naravno, oni koji vole ljude, vole i životinje i prirodu. Stoga kad uhvatim priliku, prošećem uz rijeku svog psa.

Koji su vam planovi za daljnju karijeru? Razmišljate li možda o povratku u Zagreb?

Naravno, čekam ponudu! Ove godine sam proslavila 10 godina na Trendu. Velika je to brojka koja iza sebe ima i dobre i loše strane. Orijentirana sam na karijeru, sretna što radim posao koji volim, i želim napredovati koliko god mi se da mogućnosti. Radio je dio mene i radila bih taj posao bio gdje. Onog trenutka kada se budem divila svom glasu u slušalicama, prestat ću raditi taj posao. Novinarstvo je poziv. Ja ga živim.

