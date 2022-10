Emotivan susret kandidata s obiteljima: 'Nadam se da će prihvatiti naš novi način života'

Željka je putovala kući i jedva čekala da vidi svoju djecu. „Zanima me njihova reakcija na mene. Nadam se da će prihvatiti naš novi način života“, otkrila je i dodala kako joj se miješaju razni osjećaji; od sreće do tuge. Josip si je ponovio kako to nije običan posjet kući, nego izazov. „Ne smijem iznevjeriti svoj tim“, zaključio je.

Čim je vidio svoje najmilije koji su ga dočekali u velikom broju, rasplakao se. „Neopisiv osjećaj sreće“, kroz suze je rekao Josip i dodao kako sve radi zbog obitelji. Svi su komentirali kako se vidi da je smršavio, a supruga ga je zafrkavala govoreći kako mu je pripremila povrće.

Kod Željke je isto bilo jako emotivno, a ona je kroz suze komentirala kako ima osjećaj da su njezini dečki narasli. Kći je komentirala kako se baš vidi da je njezina mama izgubila kilograme, a svi ostali kako pršti od samopouzdanja te da je ponosna na sebe. Željka je bližnjima objasnila kakav je izazov čeka te ih zamolila za podršku, a njezina je kći uvjerena da će biti izvrsna.

Željku i Josipa čekaju izazovi stavarnog života, a kakvi izazovi čekaju kandidate u Lividragi - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Života na vagi'.

