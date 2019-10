Elline muke u trudnoći: 'Nisam se pripremila na ovo'

Kad si trudan osim podbradka mozes hvatat i trbuh iz "lijepih" kuteva 😂 imam danas jedno dogadanje u jako fensi galeriji, pa bi trebala liciti na nesto, ali doslovno uz selidbu i sve, nemam sta za obuć jer se jednostavno nisam pripremila biti OVOLIKA , ovako brzo 🙄 Mislim, da rekli su mi da brze raste drugi put, al ljudi moji, ovoliki trbuh sam imala na porodu!!!! I sta da sad ja obucem na sebe, a da izgleda kao da sam se potrudila? Navlaku za ormar ???😂😂😂 #18weeks #18weekspregnant

A post shared by Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik) on Oct 24, 2019 at 7:01am PDT