Ella Dvornik o nezgodnoj situaciji u Londonu: 'Charles je dobio posao od Rusa, a ja ispala prava seljačina'

Influencerica Ella Dvornik (31) na društvenim mrežama gotovo svakodnevno dijeli anegdote iz privatnog života. Ovog puta s pratiteljima je podijelila jednu anegdotu iz Londona u kojem je nekoć živjela i dobro nasmijala svoje pratitelje.

- Ne znam jeste li gledali Inventing Anna na Netflixu, ali ova scena me podsjetila na jedan moj trenutak - započela je Ella svoju objavu.

- Doselila sam se u London i Charles me odveo na neki ful bitan sastanak s nekim Rusima. Ulazimo u neki prefensi hotel, ono lusteri od kristala, tepih od andela, sve miriše na ljiljane, svaki stol ima Chanel, perverzija teška i sjedamo za neki separe od baršuna. Dolazi sommelier i uzima narudžbu. Svi naručuju neka rose, bijela vina, ja se odlučim za crno (bilo mi je bed pitat za pivo) i konobar pita hoćemo li nešto uz vino, neki sok ili vodu, i svi naruče neka gazirana pića i ja kao naručim Colu. Dolazi konobar svima otvara boce, svi nešto njuškaju, vrte čaše, mršte se, znate kak to ide… i natoči meni konobar vino. Ja ništa nisam ponjuškala ni promućkala nego ko prava seljačina s Malešnice ulijem Colu zero u čašu, konobar lagano vrisne u sebi, ali sam ga čula. Okrenem se prema svima. Svi me gledaju ko da su duha vidjeli, a ja onako prestrašenim glasom kažem kroz šapat “what? It's bambus.” - prisjetila se Ella pa naposljetku otkrila kako je njezin 'eksperiment' na kraju urodio plodom.

- Da skratim priču, nakon tog moj alkemijskog eksperimenta svi su za stolom pili bambus nakon tog do rano ujutro. I Charles je dobio posao od Rusa. Sommeliera više vidjeli nismo (vjerovano je išao zvati psihijatra zbog tog što sam napravila) Eto. Pouka dana. Budi seljačina dostojanstveno - kroz smijeh je zaključila Dvornik.

