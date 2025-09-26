Duška konačno bira sebe: “Sama” je tu!

'Sama’ je pjesma koja slavi snagu svake žene čija je autorica glazbe i teksta nevjerojatna kantautorica Dienne, također član rostera diskografske kuće Dancing Bear. Produkciju i aranžman za ovu suvremenu himnu ženske snage i samopouzdanja potpisuje Leo Anđelković, koji je u suradnji s Duškom zaokružio pjesmu u inspirativnu cjelinu. Sjajan prateći video spot nastao je pod redateljskom palicom Dinka Čvorića Doringa ciji potpis je vidljiv u svakoj sceni, simbolici i minimalističkoj ljepoti kadrova, a snimljen je u samo jednom danu.

Karizmatična Duška svojim močnim vokalom plijeni pažnju od svog prvog nastupa na The Voice Hrvatska i svakim novim izdanjem, a sada objavljuje svoj novi singl “ Sama ” pod okriljem diskografske kuće Dancing Bear. Nakon što je debitirala singlom “Balada za njega” na Šibenskoj šansoni 2024. i dueta “Tetovaža” s kolegom Lukom Novokmetom, konačno je došlo vrijeme da Duška objavi pjesmu za sebe - “Sama”.

“Ako je ‘Balada Za Njega’ bila pjesma za njega, ‘Sama’ je pjesma za mene, ali i za sve žene koje znaju da mogu sve – same. Ova pjesma nastala je iz iskrene emocije, i osjećam da je pravo vrijeme da je baš ja podijelim s publikom. Posebno sam zahvalna glazbenoj urednici Bobi Kovač koja me upoznala s ovom pjesmom i zapravo me uputila na pravi put u ovom trenutku mog glazbenog puta”, poručuje Duška.

Glazbu i tekst potpisuje Ines Piknjač, poznata kao Dienne, kantautorica i izvođačica iz istog izdavačkog doma Dancing Bear. Dienne ovom pjesmom dodatno potvrđuje svoj status jedne od najzanimljivijih autorica nove generacije koja piše pjesme iskreno i moćno. Za produkciju i aranžman zaslužan je Leo Anđelković, koji je u suradnji s Duškom stvorio prostor za vokalnu ekspresiju i osobnu priču.

“Ono što me odmah privuklo kod pjesme bio je snažan tekst – drugačiji, hrabriji, pun nijansi... Neizmjerno sam zahvalna Dienne što mi je povjerila ovu pjesmu, a Leo i ja smo od prvog trenutka kliknuli, i to se čuje. U studiju je vladala sjajna atmosfera i posebno mi je drago što je uvažio svaku moju ideju, posebno kod vokaliza. Osjećam da sam ostavila svoj trag u svakom tonu,” dodaje Duška.

Nastanak pjesme “Sama” te više o inspiraciji objasnila je kantautorica Dienne:

“Ovo je prvi put da netko izvodi moju autorsku pjesmu i priznajem da mi je osjećaj vrlo neobičan, ali i uzbudljiv! Pjesma je nastala krajem 2021. godine, iz vrlo osobnog trenutka frustracije i osjećaja nemoći, onog kada misliš da nešto ne možeš sam, da nisi dovoljno dobar, a upravo kroz taj proces nastalo je oslobađanje i spoznaja da zapravo možeš sve sama.”

Foto: Doringo Videography

“To je pjesma u kojoj ženski glas pronalazi svoju snagu, odbacuje norme i unutarnje barijere koje nas drže zarobljenima. Ona je prepuna emocija, gotovo eksplozivna, jer iz nje izbija osjećaj novih mogućnosti koje su uvijek bile tu, ali skrivene, sve dok ih nismo odlučile pogledati bez straha. Duška je iznimno karizmatična i energična, a upravo te osobine savršeno pristaju ovoj pjesmi jer joj je dala novu dimenziju koja osvaja na prvu. Iskreno se nadam da će jednako snažno odjeknuti i kod publike”, zaključila je Dienne.

O svom iskustvu pričao je i producent Leo Anđelković:

"Snimanje pjesme 'Sama' bilo je jedno od najintenzivnijih iskustava u mojoj karijeri. Duška je jedna sjajna vokalistica i morao sam se jako potruditi da i glazba bude na razini. Jako mi je drago da je proces ispao takav i siguran sam da će i publika također osjetiti Duškin potencijal. Zahvalio bih također Vedranu Dakiću, Luki Baniću i Željku Topalušiću što su dali svoj doprinos u glazbenom izričaju."

Na pjesmi su sudjelovali i vrsni studijski glazbenici: Željko Topalušić (bas), Vedran Dakić (klavijature) i Luka Banić (gitara), čiji su instrumenti nadogradili pjesmu finim detaljima i emotivnom dubinom.

Videospot koji prati “Sama” nastao je pod redateljskom palicom Dinka Čvorića Doringa, i snimljen je u samo jednom danu. Usred ljetne koncertne sezone i rasporeda punog svirki, Duška i tim nisu imali luksuz ponavljanja te su spot snimili u samo jednom danu. Rezultat njihovog zajedničkog truda je umjetnički vizual koji savršeno prati emociju pjesme: spontano, snažno i s dozom sirove ljepote trenutka.

Foto: Doringo Videography

“Sve je išlo brzo, ali nevjerojatno glatko. Zahvaljujući Doringu i ekipi, snimanje je prošlo bez stresa jer smo sve radili u nekom svom ritmu, potpuno prirodno. Dino Bakša se pobrinuo za styling, šminku, pa čak i manikuru! Organizacija je bila toliko brza da nisam imala vremena ni nokte nalakirati, pa je Dino kroz šalu postao i maniker - snašli smo se s tušem za oči! Njegova kreativnost i energija dali su završni sjaj ovom spotu koji ćete vidjeti”, sa smiješkom je prepričala Duška.

“Sama” je suvremena himna ženske snage, neovisnosti i samopouzdanja, za sve koji znaju da mogu sami, ali i za one koji to tek otkrivaju ili trebaju ohrabrenje da otkriju. Ona iskreno progovara o onim trenucima kada žena bira sebe bez isprike, potrebe za odobravanjem, a potpuno svjesna svoje snage i vrijednosti.

Ovom pjesmom Duška potvrđuje svoju poziciju novog autentičnog glasa domaće scene ali i glasa koji je spreman djeliti snažne poruke, poput ove o sampouzdanju, unutarnjoj snazi i slobodi da svaka bude točno ono što je.