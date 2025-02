'Gotovo, znamo tko ide!': Etno-punk bend Ogenj zaključio drugu polufinalnu večer Dore

Večeras je u opatijskoj dvorani "Marino Cvetković" na rasporedu druga polufinalna večer Dore, izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, koju će također voditelji Duško Ćurlić i Barbara Kolar te sve možete pratit na Prvom programu HTV-a od 20:15, a evo i ostalih detalja.

Večeras također nastupa 12 izvođača i samo ih osam prolazi dalje. Slušat ćemo i gledati sljedeće izvođače: laurakojapjeva – NPC, Marka Škugora – Šta da Boga molim ja, Fenkstu – Extra, Marina Jurića-Čivru – Gorjelo je, Filomenu – Strong, Supersonic Trio – Animal, Irmu – Enigma, Luku Nižetića – Južina, Anandu – Lies Lay Cold, Marka Bošnjaka – Poison Cake, Petra Brkljačića – Kraj i Ogenj – Daj, daj.

Pristigle su i prve rekacije s društvenih mreža odnosno, popularnog X-a. Večer je otvorila Laurakojapjeva svojom pjesmom 'NPC', a jedan komentator o njezinom nastupu je napisao "Laurakojapjeva bolje da ne pjeva", dok je drugi bio kreativan "NPC ne pjevački character".

Nakon nastupa drugog natjecatelja, Marka Škugora, jedan korisnik je pohvalio vokale, nazvavši ih boljima u odnosu na jučerašnje. Pjesmu 'Gorjelo je' izveo je Marin Jurić-Ćivro, a jedan tweet je njegov nastup opisao sa "Gorjelo je, al' ovaj nastup nije"

Prvih šest nastupa je gotovo, a ima nekih koji su razočarani drugom polufinalnom večerom. "Večerašnje polufinale je užasno, što se događa?" razočarano je napisao korisnik X-a. Na red je došao i Luka Nižetić, a jedna korisnica njegovu pjesmu 'Južina' usporedila je sa Severininom 'Moja štikla'

Today’s semi-final is awful? wtf is going on #DORA2025

Među izvođačima koji su oduševili našla se Ananda s pjesmom 'Lies Lay Cold'. "Servirala je izgled i vokal! Ovako se izvodi balada, ostali pišite zabilješke i učite", pohvalio je pjevačicu jedan korisnik. A hvalospjevi su slijedili i nakon nastupa Marka Bošnjaka, jednog od favorita ovogodišnje Dore. "Pošaljite ga u Basel", piše publika.

serving looks and vocals! THIS is how you stage a ballad, everyone else take notes please #dora2025 pic.twitter.com/4Hn5SHdrzM