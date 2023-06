Drama na parkiralištu: Lopov ušao u automobil supruge Danijela Popovića, a ona je hrabro postupila

Supruga pjevača Danijela Popovića hrabro je postupila kada joj je ovih dana lopov provalio u automobil. Aleksandra Popović s prijateljicom je pila kavu dok je njezin suprug bio na poslovnom sastanku, a automobil kojim je Aleksandru i prijateljicu dovezao do grada parkirao je na parkiralištu kafića u kojem su pile kavu.

– Tek što smo sjele za stol primijetila sam da se netko mota oko auta – ispričala je Aleksandra za 24 sata i opisala kojim se slijedom sve događalo. Kako je na parkiralištu vladala gužva i bilo je dosta ljudi koji su prolazili, na početku je pomislila kako je pogrešno vidjela, ali za svaki slučaj zamolila je prijateljicu da pogleda ima li nekoga u automobilu jer joj se učinilo da se zaljuljao. Sljedeće što je čula jest glas njezine prijateljice koja uzvikuje: – Što radiš u autu!?

Aleksandra je odmah reagirala i otišla prema automobilu, a njezina prijateljica već je uspjela zgrabiti i izbaciti lopova, no on je nasrnuo na njezinu prijateljicu. Supruga Danijela Popovića uzela je mobitel i sve počela snimati te pitala lopova što radi u njezinu automobilu. On joj pokušao istrgnuti mobitel iz ruke, ali bez uspjeha jer ga je imala privezanog oko vrata.

– Potom me udario. Bila sam bijesna i krenula sam dalje za njim – ispričala je Aleksandra. Lopov je pobjegao, njezin suprug je uskoro stigao do parkirališta kao i policija.

– Kad je policija stigla, rekla nam je da smo hrabre i da će muškarac biti optužen za napad. Srećom, osim sunčanih naočala i ruksaka na sjedalu nije bilo ništa drugo, pa materijalna šteta ne bi bila tako velika – rekla je Aleksandra. Nitko od prisutnih na parkiralištu tijekom cijele ove drame nije uskočio u pomoć Danijelovoj supruzi i njenoj prijateljici, a drski lopov se nakon svega još jednom prošetao parkiralištem i smijao se, što je Aleksandra snimila mobitelom.

– Aleksandra je bila hrabra. Čak i malo previše – rekao je Danijel za svoju suprugu.

VIDEO Nikolina Pišek o svađi s Bornom Kotromanić