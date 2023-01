Drakeov obožavatelj pao s balkona, zaustavili koncert: 'Moramo provjeriti je li čovjek u redu'

U posljednje vrijeme vijesti o nesrećama na koncertima nisu rijetkost, a često se govorilo i o reakcijama glazbenika u kritičnim trenutcima. Iako se dogodila još jedna nesreća na koncertu, ona je, na sreću, završila dobro. Naime, reper Drake održao je koncert u nedjelju u Apollo Theateru u njujorškom Harlemu. Reper je bio prisiljen zaustaviti koncert jer je jedan njegov obožavatelj pao s balkona na parter.

Snimka pada s koncerta održanog u nedjelju, 22. siječnja, kruži društvenim mrežama, a na njoj se vidi kako čovjeku prvo pada mobitel, a zatim on pada na glavu. Incident se dogodio u trenutku kada se reperu na pozornici priključio kolega 21 Savage, a kada je informacija iz publike došla do njega on je zaustavio svoj nastup.

- Moramo samo provjeriti je li čovjek u redu - rekao je Drake, a zatim su se upalila svjetla kako bi se došlo do čovjeka. Stanka je trajala 15 minuta, a nevjerojatno je da čovjek, kao ni oni na koje je pao, nisu bili ozlijeđeni i koncert se normalno nastavio.

Inače, reper je sredinom prošle godine objavio novi album te pokazao kako je neko vrijeme radio i house glazbu. Album 'Honestly, Nevermind' je objavljen bez prethodne promocije te sadrži 14 pjesama, a njegovi obožavatelji nisu bili oduševljeni ovom promjenom. No, taj je album postao jedan od najslušanijih na streaming platformama, a pjesme su mu među top 5 na Billboardovoj ljestvici. Dodajmo i da su krajem prošle godine Drake i 21 Savage objavili zajedničku pjesmu 'Jimmy Crooks', a izdali su i zajednički album imena 'Her Loss'. Drake je jedan od najutjecajnijih glazbenika današnjice, a osim što nastupa, može se vidjeti i da radi puno novo glazbe.

Poznati reper u jednoj je svojoj pjesmi spomenuo i Hrvatsku. Radi se o pjesmu "Lemon Pepper Freestyle", koju je snimio u suradnji s Rickom Rossom. "Yeah, make a set sailin' Croatia to get a leverage" (Yeah, snimam se kako plovim Hrvatskom da bi dobio moć), tekst je pjesme koja je privukla i Hrvate.

Podsjetimo i da je krajem 2021. godine svijet zgrozio broj žrtava stampeda na koncertu Travisa Scotta. Tada je poginulo devet osoba, a mnogo ih je ozlijeđeno. Jedan od razloga ovog događa je i loša organizacija te nedovoljan broj izlaza, a glazbenik nije zbog događaja u publici zaustavio svoj koncert što je naišlo na veliku osudu javnosti.

