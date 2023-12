Dora se 2024. godine neće održati u Opatiji, izvijestili su iz Grada Opatija

Hrvatski izbor pjesme za pjesmu Eurovizije – Dora 2024. godine neće se održati u Opatiji, potvrdili su iz Grada Opatije. – Vezano uz manifestaciju Dora, možemo potvrditi da smo usmenim putem od strane Hrvatske Radio Televizije informirani da HRT nije u mogućnosti organizirati Doru 2024. u Opatiji te da će HRT, kao nositelj projekta, o tome dostaviti pisano očitovanje Gradu Opatiji, te uskoro izdati službeno priopćenje za javnost i najaviti ovogodišnji događaj – odgovor ja iz Grada Opatije na upit hoće li se ova glazbena manifestacija održati u Opatiji, prenosi Novi list.

Dora 2023. godine održala se u opatijskoj Sportskoj dvorani “Marino Cvetković” kada su pobijedili dečki iz grupe Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ" s kojom su nas predstavljali u Liverpoolu. Poznato je tko će se natjecati za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2024. Na ovogodišnji natječaj stigle su rekordne 203 prijave, što ponovno pokazuje veliki interes autora i izvođača.

Tu su publici neka poznata, ali i manje poznata imena. HRT-ov stručni žiri u sastavu: Željko Mesar – predsjednik žirija, Igor Geržina – glazbeni producent u RJ Glazba HRT-a, Dražen Miočić – urednik programskog kanala HTV 4, Robert Urlić – urednik u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija, Tomislav Krizmanić – predsjednik OGAE Hrvatska i Ema Gross – glazbena urednica u Glazbenim sadržajima Hrvatskoga radija odabrali su 24 pjesme koje će se boriti za titulu predstavnice Hrvatske na Eurosongu te 4 rezervne pjesme u slučaju nemogućnosti nastupa ili odustajanja finalista.

Na Dori 2024. će tako nastupiti Alen Đuras, Let 3, Boris Štok, Natalie Balmix, Pavel, Marcela, Erna, Vinko, Lana Mandarić, James Night, Saša Lozar,Barbara Munjas, Lara Demarin, The Splitters, Misha, ET, Lu Dedić, Zsa Zsa, Vatra, Stefany Žužić, Eugen, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin i Damir Kedžo. Rezervne pjesme su RIM TIM TAGI DIM – Baby Lasagna, STAVI SE NA MJESTO – Cota G4, VRATI SE – Mihael Kvorka i DUBOKO RONI – Ether.

