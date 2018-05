Dobitnici nagrade Porin, grupa Fluentes imaju 'Pravu ljubav'!

Prije samo dva mjeseca grupa Fluentes u ruke je primila svoj prvi kipić Porina za novog izvođača godine. Od tada, dečki su se povukli u studio i marljivo radili na još jednom izvrsnom singlu.

Radi se o pjesmi „Prava ljubav“ koja je nastala prije četiri godine na engleskom jeziku, a sada je konačno stigla i verzija na hrvatskom.

„Prava ljubav je pjesma koja je nastala prije 4 godine na engleskom jeziku i jako dugo vremena je i ostala tako – svirali smo je na svakom našem koncertu i ljudi su svaki puta na prvu bili oduševljeni pjesmom, ali nedostajao je hrvatski tekst. Engleski tekst govorio je o slučajnoj, usputnoj ljubavi na koju ne računaš, a pretvori se u nešto dobro, stvarno i vječno. To je ona priča o dvoje nespojivih ljudi koji ne razmišljaju jedno o drugome kao o nekome uz koga ćeš izgraditi svoj život, a na kraju se upravo to dogodi jer se ljubav polako ušulja u njihov život. Nikako nisam htio odustati od ove pjesme, ali tekst na hrvatskom nije išao…Na kraju, od trenutka od kada je pjesma nastala pa sve do prije 3 tjedna, radio se tekst za Pravu ljubav - tada sam zapisao konačnu verziju, a pjesma je dobila konačni naslov“ – rekao je Goran Bošković.

Pjesma je snimljena u studiju Željka Nikolina u Osijeku, koji je ujedno uz Gorana Boškovića, Matiju Nikolina, Davora Dedića, Andreja Cara, Tomislava Hajdukovića i autor glazbe. Video za pjesmu radio je stalni suradnik benda - Josip Grizbaher i njegov Cinematic Studio, a kako kažu dečki iz benda, ideja za spot bila je vrlo jednostavna;

„Ova godina ludo je počela. Prvo Zagrebački festival i nastup na njemu, onda nominacija za Porin i na koncu osvojeni Porin. Prošlo je skoro 2 mjeseca, a mi smo shvatili kako nismo ništa proslavili kako treba. Odlučili smo okupiti naše prijatelje, naše najdraže ljude i suradnike te na tajnoj lokaciji napraviti roštiljadu i proslaviti sve. I usput smo snimili i spot. Sve skupa – vrhunska uživancija!“