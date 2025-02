Djevojke složne u jednome: 'Laura nije zaslužila ružu, Šimi je neugodno pored nje'

Još jedno jutro u 'Gospodinu Savršenom' počelo je prepričavanjem jučerašnjih događanja; Ana i Šime se poljubili, izbila je rasprava sa Sarom i Majom Š. zbog Marine, tako da u vili trenutačno vlada mala napetost među kandidatkinjama. „Bilo je svega, ali iskreno mislim da su to cure trebale riješiti bez kamera, ja to sigurno ne bih raspravljala pred kamerama“, smatra Valentina i nastavlja: „Neke stvari ipak trebaju ostati privatne, a ne tako u javnost, pogotovo prozivati nekoga.“

No Maja G. smatra da se sve treba riješiti pred kamerama. „Neke cure pred kamerama djeluju kao anđeli, šute i sve su slatke, ali zapravo nije tako i zato sam željela da o svemu pričamo ispred kamere“, jasna je terapeutkinja. „Imam osjećaj da se neke cure u kući postavljaju iznad nas, gledaju nas s visoka. Ja nisam za te fore i ne sviđa mi se to. Dam priliku svakoj curi, ali ako vidim da se to događa, radije se maknem i ne idem u taj krug“, kaže Suzana.

Komentirale su i kako je i Laura pretjerala te da tako samo Šimi diže ego. „Bilo mu je stvarno neugodno, uopće nije želio biti pored nje“, kaže Maja G., a i ostale cure misle da Laura nije zaslužila ružu. „Ne možeš s čovjekom prozboriti tri riječi, eto nje“, kaže Vanja, a sve djevojke misle da je Lauru posebno iživciralo kad je vidjela Anu koja se vratila nakon razgovora sa Šimom i popravila ruž.

