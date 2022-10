Deša Vlahutin, Dubrovkinja u Londonu i njezine skulpture koje veličaju ljepotu jednostavnosti

Šetao sam tako jedan dan sa svojim psom pored Akademije likovnih umjetnosti na Jabukovcu i naletio na skulpturu koja me oduševila svojom jednostavnošću, a opet je bila snažna. Raspitao sam se tko je autor i tako otkrio domaću umjetnicu s londonskom adresom. Dubrovkinja Deša Vlahutin osvaja velike svjetske metropole, a jedan poseban rad možete vidjeti i u njezinom rodnom gradu - ''Vrata grada'' koja krase predio od stanice Lapad, novi urbani dio Dubrovnika.



U umjetnost se zaljubila još u osnovnoj školi, kada je shvatila da ne želi raditi ništa drugo u životu, mislila je da će postati slikarica, no kada je svoje radove pokazala profesoru, to se promijenilo. Profesor joj je tada rekao kako se radi o skulpturalnim fotografijama i tako je započela njezina umjetnička priča. Još kao dijete Deša je provodila vrijeme u atelijeru, što ju je i na neki način predodredilo za umjetničke vode, zbog čega je naposljetku upisala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu.