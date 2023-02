Dario izvrijeđao Petru pred svim kandidatima pa zvao Sašu da spava kod nje

S druge strane, Andrea je bila raspoložena i jedva čekala vidjeti ostale kandidate. Andrea i Marko sinoć su bili na druženju kod Petre i Darija te su ostali ugodno iznenađeni prisnošću i promijeni odnosa između Petre i Darija.

„Čini mi se da Petri baš odgovara što je Dario tako direktan, šaljivdžija, potpuno opušten... A on koliko god priča da ona nije njegov tip žene, ima je potrebu dodirnuti, stalno nešto oko nje... Mislim da si nekako baš pašu“, komentirali su Andrea i Marko.

Prvi su na večeru stigli Petra i Dario, a nakon njih Andrea i Marko, Saša i Bojan, Tihomir i Manuela. Saša i Bojan sjeli su svatko na svoj kraj kauča, a eksperti su komentirali da se sukob među njima produbio. Došli su i Lorena i Stefan i svi su primijetili da su još prisniji. Oni su se pohvalili svojim izlascima i kako je Lorena imala problema zbog cura koje su prilazile Stefanu.

Foto: RTL

„Ne mogu mu oprostiti što nema prsten! Nabavite mu ga!“ komentirala je kroz smijeh. Kandidate koji nisu bili kod Bojana zanimalo je kako je Dario komentirao za Sašu, a on je bez dlake na jeziku rekao kako bi je 'maznuo'. I dok su se ostali smijali, Tihomiru se to nije svidjelo.

„Ne flerta se s drugom ženom, to je nešto što se jednostavno ne radi. On je to učinio i time ponizio Petru“, objasnio je.

Za večerom je Hedvigu zanimalo koliko nekoga možeš upoznati u dva tjedna, a Tihomir i Manuela komentirali su da im je sve na početku bilo intenzivno i da sad čak žele malo vremena odvojeno. Saša nije imala razumijevanja za tuđe odnose jer ni nju nitko nije razumio, a ekspertica Iva komentirala je Bojana i nju:

„Njihov je odnos narušen do kraja, došli su do točke bez povratka.“ Dario je pokrenuo razgovor o rangiranju na temelju fizičke privlačnosti i priznao pred svima da je Hedvigu stavio na prvo mjesto, a Sašu na drugo. „Kasnije, kad sam malo razmislio, trebao sam svoju ženu malo više rangirati“, dodao je. Osim svog rangiranja, morao je reći da je Petra na prvo mjesto stavila Tihomira.

„Naravno da mi imponira što su Tihomira visoko rangirali“, komentirala je Manuela, a Lorena je dodala kako je on muškarac na kojeg bi se svi trebali ugledati. „Discipliniran, zgodan, drži do sebe, miriši, pazi na svoju ženu, gleda na svoj ugled, lijepo se oblači“, zaključila je Lorena, a Hedviga je dodala kako joj je jako lijepo vidjeti Lorenu i Stefana zajedno jer Lorena ne skida osmijeh s lica.

Petra je pozvala Darija da nasamo popričaju o njegovu odnosu sa Sašom. „Znam da je Saša bolna rana Petri i ona se poslije onog rangiranja skroz promijenila. Cura mi je zgodna, ali teško da bih se upuštao u to“, rekao je Dario, a Petra dodala da ništa nije reagirala na to jer smatra da je to njegova zezancija. „Darija i Sašu ne vidim nikako zajedno“, rekla je Hedviga. Petra je priznala da je željela vidjeti sviđa li se Dariju stvarno Saša, ali da je najveći problem taj što kad osjetiti neke emocije prema njemu, on ih ubije neumjesnim šalama koje njoj smetaju.

„Može biti mister, najljepši muškarac na svijetu, ne znam koliko kvalitetan, može biti Brad Pitt, ja ću imati istu reakciju jer to ne volim. Meni to nije privlačno“, objasnila je Petra dok eksperti smatraju da je kod Petre i Darija sukob dviju kultura te da Dario prelazi granice Petrinih pravila i očekivanja. „On je direktan i izravan, a ona fina, pristojna, urbana, obrazovana i jako pazi da ostavi najbolji dojam. Njemu smeta ta njezina suzdržanost i na pogrešan način je pokušava opustiti.“

Petra se vratila za stol, a Dario ju je pitao što su pričale pa mu je na pristojan način objasnila da joj smeta njegovo vulgarno izražavanje i da je to vrijeđa. Njemu nije bilo jasno jer smatra da joj kod kuće odgovara takav način komunikacije, a među ostalima glumi finu djevojku.

„Osjećam se kao da mi to netko s ulice dobacuje. Nije mi to način na koji bi se, recimo, moj muž trebao meni obraćati. Pogotovo ne u javnosti“, rekla je Petra. Andrea je načula taj razgovor te naglasila: „Ružno mi je kad muškarac na taj način razgovara sa ženom, bilo kojom ženom, a pogotovo nekom koja je prema njemu fer i korektna i koja ga poštuje.“ Petra je pokušala objasniti da ne voli takvu komunikaciju ni kod kuće jer nikad nije to odobravala ni u prijašnjim vezama. „Pa kad si prije imala djedove od 55 godina“, nastavio je Dario u istom tonu. Svima je bilo nelagodno zbog njegovih komentara, a Petra je rekla: „Osjećam se jeftino, poniženo, kao da sam netko koga je sad skupio s ceste. Definitivno se ne osjećam kao nečija žena i ravnopravna partnerica.“

Naposljetku se ustala i otišla od stola. Andrea je pokušala objasniti Dariju zašto je otišla, no to nije dopiralo do njega jer je smatrao da joj samo pred kamerama ne odgovara takvo njegovo ponašanje. „Vjerujem da se Petra grozno osjećala jer da se stavim u njezinu situaciju, sigurno mi ne bi bilo ugodno i ne bih to trpjela“, dodala je Andrea.

Saša je svima rekla kako će i ostali parovi doći na njezino i Bojanovo ponašanje. „Možda mu treba ta neka pljuska koju će doživjeti kad dođe sebi i kad shvati što je učinio. Nadam se samo da će mu to biti povod da mijenja neke stvari - ne samo zbog Petre nego ih mora promijeniti jer će u budućnosti imati probleme“, komentirao je Tihomir. Dario je otišao pronaći Petru koja mu i dalje pokušavala objasniti da ne voli njegovu vulgarnost, a i ostali su mu kandidati rekli da njegovi postupci nisu u redu. Saša je pokušala umiriti Darija, no Lorena je smatrala da je problem što su se rodile simpatije između Darija i Saše, a ni Manueli nije jasno zašto se Saša toliko uzbudila oko situacije između Petre i Darija. „Petra mu nije rekla što joj smeta, znači, nemaju komunikaciju!“ zaključila je Manuela.

Na putu kući i Petra mu je bezuspješno pokušavala objasniti gdje je pogriješio dok je njemu smetalo što mu sve prije nije rekla. „Ja tebi uvijek sve kažem iskreno kako je, pa čak i da mi se Saša sviđa. Ti meni pričaš skroz neke druge priče i upalile se kamere i sad ti mene po*ereš. Zašto mi to nisi rekla ujutro?“ zanimalo je Darija. „Spojili su seljaka i sponzorušu“, nastavio je kad su došli u stan, a Petra mu je rekla kako ona njega nikad nije tako nazvala dok on nju stalno vrijeđa.

„Takvih žena nađem na svakom ćošku; napucane botoksom, usne, takvih ima koliko hoćeš ako ćemo iskreno!“ rekao je. „Koliko god mene udarali neću vratiti istom mjerom jer to govori više o njemu nego meni“, rekla je Petra, a Dario je nastavio s vrijeđanjem:

„Takve cure kao što si ti vidim svake subote u noćnim klubovima i takvu curu nikada ne bih ženio! Za mene su to jeftine žene i uvijek će tako biti.“

Andrea i Marko kod kuće su razgovarali o današnjoj večeri i složili su se da je Dario pogriješio. Dario je na kraju zvao Sašu da ga primi kod sebe u sobu jer ga je Petra izbacila iz kuće, no ona ga je odmah odbila jer ne želi ni s kim dijeliti prostor.

„S jedne strane mi je žao zato što u showu nisam pronašla osobu koju sam htjela. Isto sam u ovaj show ušla s očekivanjima da ću pronaći muškarca za sebe s kojim ću imati lijepu priču, i to se nije dogodilo i zbog toga mi je žao. Nije mi žao jer sam upoznala prekrasne ljude. Nije mi žao ni što sam upoznala Darija, samo bih voljela da sam ga upoznala na neki drugi način. U globalu, nije mi žao, žao mi je što je tako završilo“, kroz suze je rekla Petra.

