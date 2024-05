Danijela Dvornik: Tu postoje ljudi koji vole uljepšavati svoj život, a sve ono ružno zadržati negdje u duboko u sebi

Danijela Dvornik često objavljuje na društvenim mrežama te pokazuje što radi, kako trenira, kako provodi slobodno vrijeme, ali i što misli o raznim temama. Ovaj put se osvrnula na to da nema potrebu stalno objavljivati sadržaj na društvenim mrežama. - Ja znam da ovdje postoje ljudi koji “do zla Boga” vole uljepšavati vlastiti život a sve ono ružno zadržati negdje u duboko u sebi . I ne razlikuje se taj “ virtualni” život puno od onog stvarnog osim sto se u virtualnom životu puno troši vremena na savršenu scenografiju i zaustavljanja jednog životnoga trenutka . I koliko god mi bili svjesni da je sve to uljepšano , ipak uživamo u tim prizorima. Lako se čovjek može umoriti od tog silnog uljepšavanja svoje svakodnevice za publiku - napisala je Dvornik na Instagramu i nastavila:

- Kad nekoliko dana ništa ne objavim, odmah stižu poruke u stilu “ gdje si nestala?” Ništa mi se loše nije dogodilo, osim samog života. Ponekad mi se dogode situacije koje su toliko lijepe, životne i intenzivne da nemam želju prekidati te trenutke pa niti “opaliti” fotku i snimiti story. Život me, naprosto obuzme. I to je super jer to znaci da ga imam. Zapravo se često nađem u situaciji da zaboravim na to da bih mogla fotografijom ovjekovječiti te trenutke. A kad se sjetim, onda bude kasno. I nije me briga.. hard disk u glavi još uvijek radi, ostat će nešto pohranjeno i u njoj, u živućim slikama. Ja sam jedna možda od rijetkih koja kad ide na koncert ne snima isti jer prvenstveno želim uživati u glazbi. Toliko toga snimamo ovih dana , da imam osjećaj da tim procesom gubimo neke dragocjene trenutke - zaključila je.

Nedavno je tako na TikToku govorila o štednji i odricanju, a povodom te objave dobila je i jedan ružan komentar na koji je odlučila odgovoriti.

"Oprosti, ali kad netko tko nikada nije radio govori o štednji, loše mi je. Tuđu je lovu lako štedjeti, pretpostavljam", glasio je komentar na koji je Danijela odgovorila šaljivim videom koji je objavila i na svojem Instagramu kako bi ga vidjeli i oni koji nemaju TikTok.

– Moram odgovoriti na ovaj komentar. Ovi me komentari zapravo cijeli moj život prate iz nekog razloga. Ne znam, možda ljudi imaju percepciju da kad se žene udaju za nekoga tko je poznat apsolutno ne rade ništa i da jednostavno, pretpostavljam po njima, sjede cijeli dan na trosjedu i glume fikus. Sad ću ja vama ispričati svoju priču o tome zašto ja cijeli život nisam ništa radila, da maknem tu stigmu sa sebe – započela je Danijela.

– Znači, kad sam ja bila mlada, bila sam ovako zgodna cura i, normalno, buljila sam u frajere kao što su frajeri buljili u mene, ali ja sam imala jednu, ajmo reći, moć u sebi, a to je da sam imala vidovitost. Kad bi meni frajer doletio, ja bih odmah znala hoće li on biti uspješan ili neće. Ako nije bio uspješan, otfrknula bih ga, a ako bih vidjela da postoji nada da bude uspješan, odnosno ako bih ja iskoristila te svoje vidovite moći, naravno da bih se oko toga pozabavila – našalila se, pa dodala i kako je znala da će Dino postati poznat.

– Moja moć bila je ta što sam ja to vidjela prije nego što bi on postao uspješan, pa bih onda ja iskoristila svoje moći da ga pridobijem. To je puno bolja varijanta nego kad je on već realiziran i uspješan jer onda vam je konkurencija puno veća, a on će uvijek više cijeniti onu ženu koja ga je voljela kad nije imao ništa nego onu kad je već imao nešto. Tako sam ja, eto, dvije godine svoga života potrošila da ja njega zapravo na neki način prisilim da on mene oženi. Pa sam pokušavala ostati trudna, svašta nešto sam pokušavala, ali nije me išlo i uglavnom sam na kraju ipak morala silu upotrijebiti – nastavila je u istom šaljivom tonu.

– I tako, 20 godina svog života s njima ja sam sjedila kao fikus na trosjedu. I pritom je moj muž sve radio. U početku sam tako sjedila, bilo mi je dosadno, pa mi je kupio psa da se malo zabavim, a kasnije sam ipak, nakon jedno šest do sedam mjeseci, ostala ipak trudna i to je bila točka na i. Jer ipak kad ti zatrudniš i rodiš dijete, onda si zapečatila svoj status. I ja sam mislila da sam tada napravila sve i nastavila sam dalje sjediti na tom trosjedu, a moj se muž svako jutro dizao, išao po doručak, kuhao ručak, brinuo se o tome da imamo sve u kući, plaćao račune... Kad je on umro, meni je najteže bilo to kad su počele dolaziti te stvari koje je on ostavio iza sebe – odjedanput dolazi kuća na Braču, kuća u planini, stan u Zagrebu, pa onda neki tajni računi u Švicarskoj na koje je pohranjena ne znam ni ja kolika lova. Meni je to bio živi šok jer ja nikad nisam ni račun odnijela platiti, a kamoli nešto drugo. I onda jedan dan mi je došla prijateljica na kavu i rekla mi je kako mogu bez ijednog dana radnog staža. Onda sam se počela raspitivati, dok nisam došla do čovjeka kojemu sam objasnila sve i on mi je izračunao 35 godina staža i rekao da ja to trebam retroaktivno platiti. Kad sam ja to uplatila, sve mi je dodao u radnu knjižicu. Sad već imam 27 godina radnog staža i najveći mi je problem hoću li otići u prijevremenu ili punu penziju, jer je puna 50 tisuća eura više. Tako da, evo, ja vas molim da uzmete neku tabletu za smirenje jer znam da će vam ovo jako teško pasti. Biti fikus na trosjedu ipak je imalo nekakvog smisla i danas mogu reći da sam ponosna vlasnica 27 godina radnog staža – zaključila je Danijela.

