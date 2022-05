Danijela Dvornik otvorila sezonu kupanja i pokazala tko joj pravi društvo

Danijela Dvornik (55) na svojem je Instagram profilu pokazala da je otvorila sezonu kupanja. Danijela ovaj vikend provodi sa svojim unukama Balie Dee i Lumi Wren te je pokazala kako uživaju na kupanju. „Sunce, more, plaža i djeca. Balie je kraljica mora, nju ne može ništa spriječiti da uđe u more, ni 15 C. Sretan vam praznik rada na neradni dan!“, poručila je pored albuma fotografija na kojima se vidi kako uživaju na plaži u suncu.

U komentarima su im mnogi ostavili emotikone srca. „Je li ipak studeno za kraljicu mora? Koliko su slatke…“, „Jedini kupači na plaži“, „Balie je baš svoja, koja legenda od djeteta!“, pisali su joj pratitelji u komentarima.

Inače, Danijela je jučer objavila sličnu fotografiju,a pored je otkrila da vikend provodi s unukama. „Došla su djeca jučer. Balie je odmah, još iz auta, vikala da je ponijela “swimsuit”. Jutros se probudila u 6.30, spremna da ide na plažu i “touch the sea (pool)“. I što sam mogla nego otići na plažu“, opisala je jučer Danijela.

Podsjetimo, Dvornik trenutno stanuje na otoku Braču kamo se odlučila preseliti prošle godine. Na Braču je preuredila vikendicu u kojoj sada uživa i ne skriva koliko joj godi život na otoku.

- Često naletim na ljude koji me začuđeno zapitaju: Zašto si otišla na otok? Je li ti dosadno? Kako proživljavaš zimu? Kao da sam otišla na pusti otok, gdje nema ljudi, udaljen miljama od prve civilizacije. Kao da sam sebe kaznila, a ne nagradila luksuzom koji se zove “živjeti po svom”. Svaki život kao i svako mjesto koje odaberemo ima svojih vrlina i mana. Važno je imati izbor i osjećati se dobro i zadovoljno. Možda bi svi trebali prestati tražiti tuđe mane, prestati se uspoređivati s drugima i imati velika očekivanja. Možda je spas u jednostavnom življenju života. Uživati u trenutku i svemu sto taj trenutak pruža. Biti ovdje i sad - objasnila je nedavno svoje preseljenje iz Zagreba.

