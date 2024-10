Danijela Dvornik iskreno: Samo sam umorna od drama koje nemaju završetka

Život u metropoli Danijela Dvornik je prije nekoliko godina zamijenila životom na otoku Braču gdje je uredila kuću u kojoj je njezina obitelj do tada koristila za ljetni odmor. Mirniji i opušteniji otočki ritam joj sasvim odgovara, a sada je progovorila o tome kako ona život ne komplicira i objasnila je svoj stav.

- Ne kompliciram život generalno. Puštam da sve ide svojim putem onako život dirigira. Slušam sebe, svoje srce i svoj mozak. Kad predosjetim komplikaciju, izbjegnem je svjesno bez obzira na posljedice. Bolje da komplikaciju preduhitrim nego da joj dopustim da me izneredi. Dopustim umu da caruje prije nego srcu. To je isto trening. Kažu, to je zrelost. Dobar je osjećaj kad vladaš sobom. Prije su svi vladali sa mnom, osim mene. Ljudi vole komplicirati život i vole dramu. Uđu u to kolo i teško izlaze. Neki jednostavno ne žele izaći. Postoji izlaz ali ga namjerno ignoriraju. U takvim situacijama, postajem nijemi promatrač, onaj koji malo govori. Činim se hladna i distancirana ali zapravo nisam. Samo sam umorna od drama koje nemaju završetka - napisala je na Instagramu. Često s pratiteljima na Instagramu dijeli fotografije i snimke iz svog privatnog života i jednom prilikom je podijelila kako izgleda ponedjeljak u Sutivanu.

- Ola ekipa, ponedjeljak je uglavnom jako stresan za ljude koji žive u gradovima, po selima i ne znam gdje. I nama je stresno... Vidite kako nam je stresno. Moramo doći na praznu plažu gdje nema nikoga, u tirkizno plavo more... Mislim, nije to baš tako lako... - napisala je. U jednom intervju pričala je i o svom životu s pokojnim suprugom Dinom Dvornikom.

GALERIJA Ella Dvornik tijekom godina potpuno se promijenila

– Možda bih, da nisam bila s Dinom, imala neku svoju karijeru, možda sam ja neke svoje stvari zatomila, možda nisam imala vremena s tim se bačkati, jer mi je on oduzimao previše vremena. Morala sam 24 sata misliti na njega. Imala sam slobodu, ali sam bila užasno ograničena u tome. On nije funkcionirao drukčije. Otišao bi pet dana na put i u tih pet dana bi me zvao 35 puta na dan. Znači otišao je, a nije otišao! Bilo što drugo raditi bilo je nemoguće, jer bi mi on oduzeo toliko energije i fokusa, da se ne bih mogla ni na što drugo usredotočiti. A imala sam te borbe tko sam i što sam, to dođe s vremenom – kazala je Danijela.