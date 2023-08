Đani Stipaničev, Neno Belan i klapa More dvostruki pobjednici 26. Večeri dalmatinske šansone

Dalmatinska šansona šibenski je festival prepoznatljiv i šire i to po mnogo čemu, a ponajprije po samoj kvaliteti kako u organizacijskom tako i umjetničkom pogledu. 26. Večeri dalmatinske šansone započele su 18. kolovoza na festivalskoj ljetnoj pozornici na Trgu Republike Hrvatske, u Šibeniku, a prva večer bila je posvećenoj velikom hrvatskom pjevaču i Šibenčaninu Vici Vukovu. Zato je druga druga večer, održana 19. kolovoza na istom mjestu od 21 sat donijela čak 25 novih skladbi.

Uz već renomirane festivalske izvođače kao što su Ivo Pattiera, Đani Stipaničev, Ibrica Jusić, Jure Brkljača, Tommi Mischell, Marko Kutlić u duetu sa Leom Dekleva, Branko Medak, Kristina Boban, Trio Gušt, Anja Viktorija Peršić i Anezi, nastupilo je i devet debitanata, odnosno novih izvođača, od kojih su neki od njih odabrali svoj nastup u Šibeniku za svoj prvi festivalski nastup. Debitanti su Nina Abramović Dimec, Matea Miočić, Iva Ajduković Mraović, te Karin Kuljanić, Mate Grgat, Duet Providenca, Boris Štok, Zorica Andrijašević Donna & Darko Capo i Boris Rogoznica.

VEZANI ČLANCI

Od dalmatinskih klapa ove smo godine slušali klapu Kaše, klapu More u zajedničkoj interpretaciji s Đanijem Stipaničevom i Nenom Belanom, klapu Brodarica te Branimira Bubicu i klapu Sebenico.

Dvostruki pobjednici večeri bili su Đani Stipaničev, klapa More i Neno Belan s pjesmom ‘Crni biseru’, ocijenili su tako i publika i žiri. Nagradu za najbolju debitanticu dobila je Iva Ajduković Mraović za pjesmu ‘Praštam ti’, dok je najcjelovitijim djelom proglašena pjesma ‘Treba znati reći kad je kraj’ M. Rusa i N. Bratoša u izvedbi Jure Brkljače. Za najbolju interpretaciju nagradu je dobio Boris Štrok koji je s Antom Gelom na gitari izveo pjesmu ‘Jesmo li jedini’, a najbolji aranžman je bila pjesma ‘Sami’ Branimira Mihaljevića koju su izveli Marko Kutlić i Lea Dekleva.

Treću nagradu Stručnog žirija dobila je pjesma ‘Praštam ti’ u izvedbi Ive Ajduković Marović, a publike klapa Kaše s pjesmom ‘Kad Stradun zanoća’. Drugu nagradu žirija dobili su Marko Kutlić i Lea Dekleva, a publike Branko Medak za pjesmu ‘Daj mi noćas more ti’.Frane Bilić dobio je nagradu za najbolji tekst i to za pjesmu ‘Lipa moja kći’ u izvedbi Mate Grgata. Dušan Šarac, umjetnički direktor Festivala najboljom skladbom proglasio je skladbu ‘More’ koju su izveli Tedi Spalato i klape Berulia. Najizvođenija lanjska šansona je pjesma ‘Tuga’ koju pjeva Medea.

20.08.2023.,Sibenik-Na trgu Republike Hrvatske izmedju sibenske katedrale i gradske vjecnice odrzana je 26.dalmatinska sansona Sibenik 2023.Izvedeno je 25 novih skladbi.Marko Kutlic i Lea Dekleva Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Za ovogodišnju finalnu večer novih skladbi festivalski žiri u sastavu Dušan Šarac, umjetnički direktor, Damir Marušić, voditelj festivalskog orkestra, Dalibor Mirčeta te glazbenik i direktor festivala Branko Viljac, odabrali su 24 skladbe od 142 zaprimljene skladbe po raspisanom natječaju.

Umjetnički žiri kod odabira novih skladbi i ove godine vodio je računa o raznolikosti skladbi i žanrova, tako da je na festivalu bilo kako dalmatinske skladbe i klapski đir, tako i moderne pop rock skladbe i balade sa okusom Mediterana, kako po ukusu struke tako i publike, sa vjerom da će mnoge od njih ostati u dugom sjećanju ljubiteljima dobre glazbe, interpretacije i kvalitete stihova kojima festival posvećuje posebnu pozornost.

VIDEO Tomislav Tomašević na crveni tepih stigao u društvu samozatajne supruge Ive, u braku su sedam godina