Casanova Hollywooda nekada je spavao u ormaru, a romantična je duša i još piše pisma

Foto: PA/Pixsell Glumac, redatelj, scenarist i producent sve do prije četiri godine bio je najpoznatiji neženja na svijetu, a sada je u sretnom braku s odvjetnicom Amal Clooney s kojom ima blizance. Do Amal je tvrdio kako se više nikada neće ženiti i kako mu je jedan brak i to onaj s glumicom Talijom Balsam bio dovoljan.