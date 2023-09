Britanska glumica i komičarka Nina Wadia obnovila bračne zavjete sa suprugom na Lošinju

Kako ekskluzivno prenosi prestižni britanski Hello! Magazine, britanska glumica i komičarka Nina Wadia, poznata po ulogama u BBC-jevim serijama EastEnders, Still Open All Hours i skeču Goodness Gracious Me obnovila je bračne zavjete sa suprugom Raiomondom Mirzom na idiličnom hrvatskom otoku Lošinju. Nina Wadia i Raiomond Mirza u braku su 25 godina i imaju dvoje djece – kći Tiju (19) i sina Aidana (16) koji su im se pridružili na romantičnoj ceremoniji.

„Ovo je bila stvarno velika godina za nas na mnogo načina, pa smo pomislili 'učinimo nešto posebno'“, rekla je Nina za HELLO!, koji je ekskluzivno otkrio kako su Nina i njena obitelj bili smješteni u lošinjskom luksuznom Hotelu Bellevue s pet zvjezdica. Inače, hotel Bellevue dio je lošinjskog brenda luksuznih hotela Lošinj Hotel & Villas koji su čest izbor brojnih domaćih i stranih celebova, pa je nedavno u njihovim hotelima ljetovao i Stjepan Hauser, kao i američke i sportske zvijezde te bivši NBA prvaci Matt Barnes i Stephen Jackson. Svi koji su posjetili ovaj lošinjski hotel ističu njegove signature spa usluge, a cijenjena britanska spisateljica i novinarka Bryony Gordon nedavno ga je nazvala „najbajkovitijim i najljekovitijim mjestom na planeti“, pa ne čudi da je upravo ovaj hotel bio izbor Nine Wadije, koja ove godine osim 25 godina braka slavi i 25 godina od početka serije Goodness Gracious Me, koja je pokrenula njenu karijeru.

VEZANI ČLANCI:

„Dan je bio u znaku slavlja naše djece. Kad je bila mlađa, Tia je rekla najsmješniju stvar koja je potaknula sve ovo. Dok je gledala naše fotografije s vjenčanja, rekla mi je: 'Mama, kako to da nisam stigla na dan vjenčanja? Htjela sam biti tamo!“, rekla je Wadia za HELLO!. Za fotografije mladenaca bio je zadužen hrvatski foto dvojac, koji se na Instagramu krije iza imena lucedivinawedding i koji je i podijelio fotografije sretnog para.

Nakon što su se prije 25 godina vjenčali u Raiomondovoj rodnoj Kanadi, ovaj put odlučili su se za Hrvatsku, koja postaje omiljena celebrity destinacija. Obitelj je jutro provela spremajući se za veliki dan – Aidan je bio s ocem, Tia s majkom, koja je nosila ukrašenu haljinu Karen Millen s rukavima u stilu kimona, dopunjenu naušnicama iz Pinar Ozevlata. Na svom vjenčanju prije 25 godina Nina je nosila bijelo-zlatni sari u skladu sa svojim indijskim podrijetlom, a ovaj put odlučila se za haljinu britanske dizajnerice.

Popularna glumica i njen suprug, inače producent i skladatelj, zavjete su razmijenili u malenoj kapelici u sklopu Hotela Bellevue. Mladenku je do oltara dopratila kćer Tia. Nakon ceremonije, slavlje se nastavilo duboko u noć, kada se, nakon čarobnog zalaska sunca u tirkiznoj uvali Čikat na Lošinju, obitelj prepustila vrhunskim delicijama u Michelinovom zvjezdicom nagrađenom restoranu Alfred Keller u susjednom Boutique Hotelu Alhambra, također djelu brenda Lošinj Hotels & Villas. Kako je sama Nina istaknula za HELLO!, nakon vjenčanja „Raimond i ja smo razgovarali i pili vino cijelu noć – bilo je jednostavno divno.“

VIDEO 15 godina bez glazbenika: Dinu Dvornika sada cijene i puritanci koji su se zgražali nad njime