Bivši svjetski boksački prvak ženi se po treći put

Nikad nisam bila jedna od onih koje sanjaju najljepšu vjenčanicu na svijetu i veliko vjenčanje na koje ću pozvati sve koje znam i ne znam... Oduvijek sam zazirala od tradicije, svega onoga što se mora jer šta će selo reći...kao da se udaješ zbog ljudi a ne zbog ljubavi... Ono o čemu sam cijeli život sanjala je biti s onim tko najljepše voli... i konačno sam došla na svoje... Našla sam svoju sigurnu luku, vjetar u krila, nekoga tko pretvara u mir sav moj nemir...i uz koga mi je svaki dan najdraži blagdan - Božić ❤️ Hvala mojim predivnim ženama na nezaboravnoj večeri... Hvala vam što postojite i činite moj život toliko ljepšim ❤️ Mislim da sam ja jedina koja se može pohvaliti da je imala više ljudi na djevojačkoj nego na vjenčanju 😂 Zbog vas sam bogata žena 🙏 #aboutlastnight #bachelorette #party #thinkpink #allyouneedislove

