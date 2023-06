Bivši suprug Britney Spears tvrdi da se ona opet drogira: 'To je zastrašujuće'

Glazbenica Britney Spears (41) svojim životom i ponašanjem privlači mnogo pažnje. Sada su se ponovno pojavili napisi da pjevačica koristi opojna sredstva. Članovi njezine obitelji istaknuli su da su zabrinuti.

Njezin bivši suprug Kevin Federline (45) rekao je kako mu je situacija s Britney zastrašujuća.

- Bojim se da je na metamfetaminu - molio sam se da netko to objavi i da se probudi. To je zastrašujuće. Ona je majka mojih dječaka - rekao je bivši suprug pjevačice. Kevin je rekao i da ne želi da njihova djeca tako odrastaju.

- Ne želim da se dječaci jednog jutra probude i otkriju da im se majka predozirala - izjavio je.

Naime, njezini sinovi, Preston (17) i Jayden (16) navodno se odbijaju sastati s njom, tvrdeći da su vidjeli kako se droga dostavlja u njezinu kuću. Također, navodno ne žele nikakav kontakt s njom dokle god ne potraži liječničku pomoć, piše Daily Mail.

Nakon toga oglasio se Britneyin otac, Jamie Spears (70) i rekao je da se brine i da ga je strah da će Britney završiti kao i pjevačica Amy Winehouse, koja je umrla u tragično mladoj dobi od 27 godina. Nakon ovih natpisa javila se i Britney te sve demantirala.

- Činjenica da ljudi tvrde stvari koje nisu istinite je jako tužna...Ovo možda čak i nisu rekli oni za koje se govori da su rekli, jer mi nema smisla da to govore...Da Prestonom kaže 'ona treba saslušati nas prije nego bude prekasno'…Sjećaš li se svake posjete kad si dolazio kod mene doma, ulazio si u svoju sobu i zaključavao vrata??? Nikada vas nisam vidjela, dečki...Jayden je svirao klavir i zajedno smo stvarali glazbu...Ali onog dana kad sam mu rekla da vas želim više viđati, nikad vas više nisam vidjela. To me rastužuje jer sam se toliko trudila učiniti stvari lijepima za vas, a nikad nije bilo dovoljno dobro. Dakle, vi mi iza leđa pričate...To mi slama srce, a vijesti su tako niske...Uvijek sam se osjećala kao da me vijesti maltretiraju...Tužno je jer svi smatraju kao da je u redu izmišljati laži...Zašto mi je rečeno da se moram uzdići iznad??? Kad svi padnu tako nisko??? - napisala je pjevačica.

Inače, Britney i njezin bivši suprug Kevin rastali su se u ožujku 2007. godine, a pjevačica se prošle godine udala za američko-iranskog modela Sama Ashgarija (29), međutim na vjenčanju se nije pojavio nitko od njezine obitelji.

